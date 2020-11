Estrenan diputados tableros electrónicos para asistencia y votación

Con algunos contratiempos, el Congreso del Estado estrenó el funcionamiento del tablero electrónico durante la sesión ordinaria de jueves.

El pase de lista funcionamiento transcurrió sin contratiempos, no así a la hora de la primera votación.

La confusión se produjo cuando la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio, pidió a sus compañeros legisladores asistentes a Pleno expresaran su posición sobre la aprobación del acta anterior.

Los diputados levantaron enseguida sus manos en señala de aprobación, pero la diputada presidenta les corrigió que deberían hacerlo mediante el uso del tablero electrónico con el apoyo de una computadora instalada en cada una de las curules.

Los legisladores confundidos expresaron que se trataba de una votación económica que no requería del uso del tablero, pero la diputada presidenta insistía que debiese ser por el sistema de votación electrónica.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Jorge Iván Villalobos, pidió la palabra desde su curul, para aclarar que el diagrama o infografía que se había hecho llegar por escrito estaba absolutamente equivocado porque las votaciones económicas no requieren uso del tablero.

Recordó que de acuerdo a la normatividad aprobada, el tablero electrónico será usado en el caso de votaciones nominales, es decir, cuando en el pasado se requería mencionar cada uno de los nombres para poder conocer el sentido del voto de cada uno de los diputados.

Aclarada la confusión, la presidenta de la Mesa Directiva pidió paciencia a sus compañeros legisladores en el inicio de la utilización del tablero electrónico para el uso de la nueva forma de votación.