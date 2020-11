Cuestiona diputado de Morena perdón de desvíos en caso Villarreal

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, advirtió que el Grupo Parlamentario de Morena no va a permitir que se siga cayendo en paternalismo del Estado en estar perdonando, condonando o parcializando el reintegro de los recursos públicos que fueron desviados por funcionarios públicos.

El tema fue subido a tribuna para referirse al exsecretario de Hacienda Pública y Administración, Armando Villareal y demás servidores públicos, a quien se le inició un procedimiento para fincamiento de indemnizaciones y sanciones resarcitorias.

Afirmó que el Congreso del Estado siempre estará a la defensa del ejercicio y aplicación de la ley y sobre todo tratándose de manejo y control de los recursos públicos.

El diputado de Morena aplaudió la actuación de la juez Sara Bruna Quiñonez, quien rechazó validar un documento con el que la defensa de uno de los tres funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas acusados de desviar 260 millones de pesos, pretendía obtener el perdón por uno de los delitos que se le acusa.

Señaló que el documento emitido como una estrategia argumentativa por la Auditoría Superior del Estado, con el fin de buscar quitar la acusación, contra el extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas en el gobierno de Mario López Valdez, por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Aseguró que la ASE debió decidir, ejerciendo su juicio profesional, si la evidencia comprobatoria de la que disponía dentro de los límites de tiempo y costos era suficiente para justificar los hallazgos.

No se puede aceptar, enfatizó, el término de la ASE de “desvanecimiento de los elementos para fincar responsabilidades”, es decir que quede sin efecto el procedimiento.

Sostuvo que es inadmisible que haya sido tan paternalista en su determinación unipersonal, en un caso que se juzga por 260 millones de pesos de la Hacienda Pública Estatal.

Por su parte, el también integrante de la Comisión de Fiscalización, Jorge Iván Villalobos, expuso que el tema de Villarreal se ha mediatizado y confundido, ya que no se trata que en el caso se haya retirado la querella, sino que se infiere que no hubo daño patrimonial, sino un desvío de recursos, lo cual no son asuntos equivalentes.

El diputado del PAN explicó que el caso del desvío de recursos, el funcionario utilizó los recursos para un fin distinto para el cual fue originalmente etiquetado como el pago de bonos de fin de año y el pago de otros requerimientos.