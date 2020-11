Alerta Cofepris venta ilegal de vacuna contra influenza en internet

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que ha recibido denuncias sanitarias en donde se indica la venta a través de internet y en redes sociales de vacunas contra la influenza, lo que representa un riesgo para la salud, ya que no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia del producto, debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y del control de la temperatura requerida.

A través de un comunicado, la comisión detalló que el pasado 16 de octubre, la alerta sanitaria sobre el robo de la Vacuna Vaxigrip® f.f suspensión, con número de registro sanitario 478M96 SSA, fabricada por Sanofi Pasteur S.A. de C.V., para uso exclusivo del Sector Salud, con número de lote U3J491V y fecha de caducidad JUN 21.

A partir de esto, emitió recomendaciones para que el público esté enterado que la vacuna Vaxigrip® fabricada por Sanofi Pasteur S.A. de C.V., solo se distribuye en el Sector Público, por lo que no puede adquirirse en farmacias particulares y hospitales privados.

Piden a las personas no comprar a través de Facebook, Twitter, Instagram o cualquier página de internet, ya que representa un riesgo para la salud y no se garantiza la seguridad y eficacia de este producto.

“En caso de identificar fuera del Sector Salud el lote referido en el presente comunicado, se recomienda no adquirirlo y realizar una denuncia sanitaria en la siguiente página electrónica https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias, para ello es importante que tenga a la mano los datos que permitan identificar el establecimiento donde se comercializan u ofertan”, recomendó.

Cofepris pide reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del medicamento.