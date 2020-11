Policía de Jamapa, Veracruz no estaba regularizada: Cuitláhuac García

En un informe emitido por Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz respecto al asesinato de Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa, aseguró que la policía de ese municipio operó más de dos años sin tener autorización para portar armas de fuego, y por eso les fueron retiradas.

Cuitláhuac García confirmó que no había presencia de la Policía del estado debido a que esta fue retirada durante la gestión estatal anterior.

Detalló que existía una sede de la policía en este municipio, sin embargo, se retiró porque el espacio no era el adecuado y la alcaldesa “no quiso darle mantenimiento”. Por ello, dijo, la sede se envió a Soledad de Doblado.

El mandatario rechazó la versión de la alcaldesa respecto a que no se le brindó apoyo en materia de seguridad, y explicó que la policía municipal dio indicios de no ser confiable, pues de nueve policías enviados a academia para su acreditación, cinco de ellos no pasaron los exámenes, publicó Eje Central.

Explicó que recientemente sucedieron varios homicidios en Jamapa y sus alrededores, que implicaron el hallazgo de cuerpos en Fabio Manlio Altamirano, municipio colindante con Jamapa.

Comentó que tras realizar investigaciones, se determinó que el asesinato de esas personas ocurrió en Jamapa y que su policía municipal pudo estar involucrada o fue omisa ante los hechos.

Cuitláhuac García indicó que fue tras realizar las investigaciones que el Gobierno de Veracruz acudió al municipio a revisar lo que sucedía con la policía municipal.

Frente a ello, recordó que la Sedena es quien da autorización a la Secretaría de Seguridad Pública para dar armamento a los municipios. Con ello, al no tener la autorización en regla, las armas que portaban los agentes municipales, eran de uso indebido.

Se le comunicó por escrito a la alcaldesa, a fin de que regularizara a la policía. Tenía alrededor de 15 policías y sólo envió a nueve de ellos recientemente a la academia para regularizarlos y, lamentablemente, de nueve que envió cinco no pasaron exámenes de confianza y cuatro estaban en el proceso para concluir”.

Añadió que fue por eso que toda solicitud que viniera del municipio no podía ser atendida. A lo que se suma el hecho de que la alcaldesa se negaba a que la policía estatal estuviera presente, pese a que su policía no estaba “de manera legal”.

El mandatario estatal indicó que actualmente hay tres líneas de investigación respecto al asesinato de Florisel Ríos, una de las cuales es «muy sólida». Asimismo, aprovechó para deslindar responsabilidad al secretario de Gobierno, quien ha sido señalado por amenazas a alcaldes de partidos contrarios y omisión ante sus peticiones.