Roberto Rodríguez, el anfitrión de Tatiana Clouthier en Mazatlán

El morenista afín al ‘Químico’ Benítez rechaza que esté violando los estatutos de Morena

“Nos avisaron que iba a venir Tatiana, yo me puse a sus órdenes como protagonista del cambio verdadero, como militante y como simpatizante de Morena”, dijo Roberto Rodríguez Lizárraga, aspirante a la candidatura de la alcaldía de Mazatlán, por el Movimiento de Regeneración Nacional.

El jueves 29 de octubre, desde las oficinas de Morena salió la invitación a los medios de comunicación para que asistieran al monumento del Pescador, donde la diputada federal Tatiana Clouthier entregaría a transeúntes y conductores de vehículos, su segundo informe de actividades legislativas.

Ese día, Ríodoce había entrevistado al doctor Juan Torres, aspirante a la candidatura a la alcaldía de Mazatlán, desde un grupo de morenistas crítico del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el “Químico” Benítez, que cobija con la supuesta oficina de Morena, a su alfil, Roberto Rodríguez Lizárraga.

El viernes 30, Tatiana Clouthier, acostumbrada a “torear” carros en los semáforos de la Ciudad de México, enseñaba a su anfitrión, Roberto Rodríguez, a entregar volantes sin agitarse y manteniendo disciplinada la sana distancia.

Momentos antes de que la legisladora morenista expresara a los medios de comunicación “pues aquí estamos como prometimos en campaña de ser diferentes”, su correligionario, Roberto Rodríguez Lizárraga, se presentó como el encargado de las oficinas de gestoría de Morena, en Mazatlán.

Terapia Gestalt

—¿Cómo les fue con la visita de la diputada Tatiana Clouthier?

—Pues fíjate que nos fue muy bien, porque no esperábamos nosotros la visita. Nos avisaron de improviso que iba a venir Tatiana.

—¿No siente usted que está contrariando los estatutos de Morena?

—No lo impiden los estatutos de Morena. Acompañar a un funcionario público o a una legisladora no impiden los estatutos.

—El doctor Juan Torres afirma que no hay estructura de Morena y que ésta no tiene oficina en Mazatlán

—Cuando se desconoce a fondo los estatutos de Morena. Primeramente, marcan que toda persona simpatizante afiliada puede ser portavoz de un mensaje a la ciudadanía en general, un buen mensaje. Y los mismos estatutos marcan en su primer párrafo: “que no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás o hacer algo por ellos por mínimo que sea”.

—Critica que usted anda repartiendo frijol con gorgojo, como antaño criticaba AMLO

—Mira, al final de cuentas he tenido la fortuna de rodearme de gente buena, de gente que confía en mí. Entonces si un empresario a mi me dice te voy a regalar una tonelada de fríjol…o si alguien me dice te voy a dar ropa usada, ni modo de tirarla.