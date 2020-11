Magistrado resuelve contra gobierno de Ahome

Desde la Tesorería otorgan recibos falsos pero los implicados continúan laborando

El magistrado presidente de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa, Víctor Hugo Pacheco Chávez resolvió dos juicios a favor de contribuyentes municipales y en contra de la recaudación municipal, en un caso en donde quedó impune la presunta falsificación de recibos oficiales por burócratas al servicio del alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Pese a haber ganado los juicios en 11 meses de litigios, Héctor Fernando Ramos López, un empresario local que heredó de sus padres una recicladora de fierro, concluye que le quedó un sentimiento de decepción y de alerta permanente mientras Chapman Moreno esté en el gobierno pues comprobó que nada cambió con su elección sino que empeoró la corrupción en todos los departamentos y en algunos empeoró porque se utiliza el poder público para hostigar a opositores, como en su caso, que después de ser atacado por notificadores de cobranza, inspectores de Inspección y Normatividad, pretendieron cerrarle el negocio.

“Me dejaron en paz cuando les pedí que me esperaran un momento, mientras llamaba a la prensa para que atestiguaran la clausura del negocio familiar del que dependen 20 personas. No supe en qué momento se fueron, pero se retiraron apresuradamente. Ya no han regresado, pero estoy pensando seriamente en vender, porque es seguro que van a regresar”, dijo.

Para el empresario, el gobierno local es extorsionador y de pésima fama pública. “Ningún funcionario se excluye, desde el alcalde hasta el de más bajo nivel. Es lamentable lo que ocurre en Ahome. Se eligió a quien acabaría con la corrupción y acabó en ser un promotor de esta, en un sujeto que utiliza el poder público para extorsionar a los contribuyentes. De verdad, que equivocada nos pegamos. Los implicados en la falsificación, es un asunto que a ellos compete resolver”, afirmó.

Ramos López recomendó a los contribuyentes municipales confirmar en línea que su pago ingresó a las cuentas oficiales y que sus saldos estén en ceros, porque de lo contrario serán hostigados y hasta pueden perder sus propiedades.

También sugiere conservar los recibos, porque en el gobierno de Chapman se expiden documentos que ellos mismos califican como falsos.

La sentencia de los juicios administrativos 1561/2019 IA y 1562/2019 IIA iniciados por Marcela López Nevarez y Héctor Fernando Ramos López, obligó a la tesorera municipal, Ana Elizabeth Ayala Leyva y a la recaudadora, Onisa Juárez, recular en sus pretensiones de ejercer un doble cobro del Impuesto Predial Urbano por 45 mil 940.65 pesos por omisiones de pago en los últimos cinco años de un lote ubicado en la calle Rodolfo T. Loaiza entre Ignacio Allende y Santos Degollado, colonia Centro, en Los Mochis, como lo exigieron en el requerimiento LIQ-IPU-LM-2020 -412183 que fue materia de la impugnación.

El adeudo le fue notificado a López Nevárez cuando acudió a Tesorería para tramitar una constancia de solvencia fiscal resultando el adeudo y un juicio de embargo en trámite.

Días después, ella mostró a Freddy Portillo Cervantes, jefe de Asistencia al Contribuyente el recibo oficial U-758498 expedido el 13 de febrero del 2019 por 11 mil 304.02 pesos por concepto de Impuesto Predial Urbano en que aparece el sello del cajero, firma y tipografía oficial.

Es este funcionario el que alega que el recibo es falso y que el dinero que ampara no ingresó a las cuentas municipales.

Más tarde, Onisa Juárez Carmona y Ana Elizabeth Ayala Leyva y Sergio Leyva Germán, Directora de Cobranza, Tesorera y Director de Ingresos, respectivamente, confirmaron que el recibo era fraudulento y anunciaron que había otros dos documentos similares en el dosier de recibos que se exhibió para negar el adeudo.

Tras once meses de litigio y desechar los argumentos de falsedad de los recibos porque no se motivó ni justificó el alegato, la Tesorería se ve forzada a aceptarlos como buenos.

Ramos López realiza un último desembolso de 12 mil 471.75 pesos para saldar el impuesto 2020.

“Yo estaba al corriente cuando ellos pretendieron embargarme acusándome de que mis recibos eran falsos, pero pagué para obtener mi constancia de solvencia fiscal. Ahora comencé otro juicio de devolución de pagos, porque ningún contribuyente debe desembolsar dos veces el mismo impuesto. Es ilegal”.

Ariel Aguilar Algándar, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) calificó al gobierno municipal como “extorsionador” y “saqueador del erario”, porque utiliza los mecanismos oficiales para obligar a los contribuyentes a cubrir impuestos y derechos más allá de las obligaciones, sin que se refleje ese dinero en las cuentas ni en obras de infraestructura, que son tan malas que se desmoronan con el paso de un tiempo breve.

Sostuvo que Ahome no merece un gobierno de la calaña de “Billy” Chapman ni de sus aliados políticos ni de partidos que los propongan.

“Sabemos que va a continuar, pero ahora debemos cuidarle las manos y sus bolsillos de todos los funcionarios porque entramos al “año de hidalgo”, afirmó.