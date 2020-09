Rechaza AMLO que se operara a favor del PRI en la Cámara de Diputados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que se operara para que el PRI asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, como acusó el PT.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que tampoco se condicionó a que no se presentarán controversias constitucionales contra las decisiones del presidente.

“Actuamos con absoluta transparencia y lo que se dice en las ruedas de prensa de todos los días es lo que se comenta en privado, no ocultamos nada, yo no tengo la costumbre de mandar a decir las cosas ocultar mi manera de pensar, siempre digo lo que pienso, aquí expresé de que debíamos todo respetar la ley, los reglamentos”, dijo.

Cuestionó que el PT recurriera a sumar un mayor número de diputados para obtener la presidencia de la Cámara baja, informó Reporte Índigo.

“Se ve muy mal que consigan legisladores y opino que eso no ayuda, incluso al que lo está promoviendo y llevando a cabo, y no ayuda tampoco a la institución, y fue desde aquí un señalamiento público“, expresó.

Dijo que se cumplieron los acuerdos en la Cámara de Diputados y la tercera fuerza política asumió la presidencia de la mesa directiva.

Y de alguna condición ninguna, no, nosotros no condicionamos nada, imagínense que el titular del Ejecutivo, el presidente entre a negociaciones de ese tipo, además sería indebido o ilegal quitarle el derecho a un legislador para presentar controversias constitucionales, eso no se puede, nadie se atrevería a plantearlo ni aceptarlo.

“Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido. Le tengo aprecio y respeto a los legisladores del PT por razones obvias, ese partido me apoyo durante muchos años, ellos saben cómo pienso, y tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos, no, no deben de importarnos los cargos, si no los encargos, estamos para transformar”, añadió.

Aseveró que no es Maquiavelo, “de que el fin justifica los medios“.