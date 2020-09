Informa AMLO renuncia del titular de Semarnat

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Víctor Manuel Toledo le presentó su renuncia como Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “por motivos de salud”.

“Él es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista, más culto del país y consecuente. Me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba en renunciar. La semana pasada el médico le dijo que no podía seguir. Deja la Secretaría y regresa ala academia”, expresó.

Durante la conferencia mañanera mencionó que su lugar será ocupado por María Luisa Albores, actual secretaria del Bienestar y ella será sustituida por el subsecretario de la dependencia, Javier May.

“Va en su lugar María Luisa Albores, que es ambientalista también, es la actual secretaria del Bienestar. Para la Secretaría del Bienestar, ascender el actual subsecretario de dicha dependencia Javier May, eso se va a formalizar el día de hoy”, indicó.