A seis meses de la pandemia, México supera todos los escenarios catastróficos

Con más de 580 mil casos confirmados, más de 62 mil muertes, y superando todos los escenarios catastróficos estimados, la pandemia de Covid-19 en México cumplió seis meses el pasado viernes 28 de agosto.

La larga epidemia que inició el 28 de febrero cuando se registró el primer caso importado de coronavirus en el país, aún no vislumbra un final cercano, mientras en Europa y Asia ha iniciado la segunda ola de contagios.

El 4 de junio, cuando el país sumaba 12 mil 545 muertes, Hugo López-Gatell Ramírez, vocero oficial en el tema del Covid-19, dijo que México podría superar los 35 mil decesos y unos 60 mil en un “escenario muy catastrófico”.

El primer pronóstico se alcanzó el 4 de julio y el segundo el 22 de agosto. Hoy, México es el cuarto país con más muertes por coronavirus en el mundo y el décimo segundo en decesos por millón de habitantes, de acuerdo al sitio worldometers, cuyas estadísticas sirven de base a investigaciones de la Universidad de Oxford. Los países con el mayor número de decesos son Estados Unidos (185 mil 327), Brasil (118 mil 988) y la India (62 mil 691).

Si se revista la estadística nacional oficial, se observa que en los primeros 100 días de la epidemia se registraron el 20.82 por ciento de las muertes y el 19 por ciento de los casos, y entre junio y julio y los primeros días de agosto, durante el periodo de desconfinamiento conocido como la “nueva normalidad”, ocurrieron el 79.18 por ciento de los fallecimientos y el 81 por ciento de los casos positivos.

Es decir que la escalada de casos y muertes comenzó cuando se relajaron las medidas restrictivas y reactivaron las actividades económicas. En dicho periodo también se alcanzó el pico máximo, para luego comenzar un descenso, que de acuerdo a las autoridades de salud federal se ha mantenido durante casi todo agosto, aún cuando algunos estados todavía se encuentran con altos niveles de contagios.

En ese contexto, el 13 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Argentina, México, la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca, se asociaron para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus.

Los resultados de la fase 3 de la vacuna se esperan tener a finales de noviembre o principios de diciembre, y de resultar positivos durante el primer trimestre de 2021 se podría comenzar a producir para su uso.

Sinaloa también con cifras catastróficas

Con más de 2 mil 700 defunciones y más de 15 mil 700 casos confirmados, Sinaloa también ha superado los diversos escenarios de decesos proyectados por el Consejo Estatal de Seguridad en Salud.

El escenario “Optimista” que preveía mil 147 muertes quedó superado el 7 de julio, el “Intermedio”, que calculaba 2 mil 075 muertes quedó atrás el día 28 de julio y el “Catastrófico”, que estimaba 2 mil 500 muertes se alcanzó el 13 de agosto.

Epidemia en México es de ‘corresponsabilidad’

El epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Rosalino Flores Rocha, considera que aún cuando el manejo de la epidemia puede ser discutible, y de que es un hecho que la falta de insumos en los hospitales también puede estar influyendo en los resultados, el tema de fondo para que una estrategia funcione tiene que ver más con una cuestión de “corresponsabilidad” entre autoridades, instituciones y sociedad.

“A nivel nacional las estrategias han sido claras desde el principio, siempre ha sido muy claro el mensaje, muy preciso, el cómo se ejerza o como la población lo ejecute o lo acepte pues eso ya es diferente. Si a mí me dicen ‘oye Rosalino no te vayas a hacer reuniones o no hagas esto y lávate las manos’ y me están diciendo como protegerme y si yo no lo hago porque a mí no se me da la gana o la población en general no lo hace, pues no se puede decir que la estrategia haya sido mala, simplemente no se aceptó o no se ejerció como debiera”, señala.

“La deficiencia de insumos (en hospitales) siempre ha existido… esto sí ha tenido alguna influencia, no sé en que magnitud, pero a groso modo puedo entender que si ha influido, como trabajador de la salud uno lo vive… pero yo estoy convencido que lo más importante aquí es que si no hay corresponsabilidad de la parte gubernamental, de las instituciones y de la población misma para que haga cosas en sus entornos familiares y donde se desempeñan, esto va seguir siendo catastrófico”.

El también presidente de la Sociedad Sinaloense de Salud Pública “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, estima que las más de 62 mil muertes por Covid-19 registradas en el país tienen una relación directa con las comorbilidades de la población y no con una atención inadecuada.

De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal el 44.42 por ciento de los pacientes que fallecieron tenían hipertensión, el 38.11 diabetes, 24.50 obesidad y 7.95 por ciento, tabaquismo.

“El manejo que se le ha dado a los pacientes yo considero que sí ha sido adecuado porque también hay que considerar que desde el principio y hasta la fecha no se ha validado un esquema de tratamiento que diga este es el tratamiento específico, idóneo para atender este fenómeno, puesto que es algo nuevo y todos los medicamentos que se han usado en combinación, pues se han usado con el propósito de mejorar la condición del paciente para que le vaya bien, y algunos han tenido desenlaces fatales, pero todas esas situaciones no se puede decir que hubo una falla de la atención, o el personal no estuvo calificado”, señala el especialista.

“Yo creo que los servicios de salud si han hecho muy buen trabajo y el desenlace ha tenido que ver mucho con la condición propia de cada individuo enfermo, porque el tener esas patologías si lo ha hecho mucho más vulnerable, así como el tener una edad avanzada también es un factor de riesgo en otros países”.

De las estimaciones como la del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, que señala que para el 1 de diciembre el número de fallecidos por Covid-19 en México ascenderá a más de 118 mil y en Sinaloa a más de 3 mil 300, dijo que sólo son pronósticos, que se pueden revertir con la prevención.

“Esto no es una regla, y todo tiene que ver con la conducta de la población, si tú no te expones, estos modelos no se van a cumplir, por qué llegar a esos pronósticos si podemos prevenir para evitarlos”.

Artículo publicado el 30 de agosto de 2020 en la edición 918 del semanario Ríodoce.