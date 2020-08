Defraudadores prometen ‘detener’ desalojos del Infonavit, alertan

Sujetos que se hacen pasar como trabajadores del Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) están extorsionando a derechohabientes con diversas cantidades de dinero con la promesa de detener los juicios de desalojo de las casas alertó este miércoles el ayuntamiento de Guasave.

El Infonavit ha detectado este problema en los municipios de Culiacán, Salvador Alvarado, Los Mochis, Mazatlán y Guasave.

A través de un comunicado la Oficina Municipal de Enlace de Infonavit en Guasave se recomienda a los abonados no dejarse engañar por los vivales y llamar al número gratuito Infonatel 800 008 3900 o acudan a la representación ubicada en la preparatoria “General Francisco J. Mújica”, o al número, 667 795 9873.

Teresita Pérez de Acha, delegada del Infonavit en Sinaloa, negó que se estén realizando procedimientos contra los trabajadores y que los empleados no cobran adeudos.

Los trabajadores ya sea de Infonavit o inmobiliarias que acuden a domicilios deben identificarse para negociar un convenio de pago con morosos sin mediar amenaza, intimidación ni exigencia de desalojo de lo vivienda.

El trabajador no debe proporcionar ningún dato personal ni documento, pues los empleados de esta dependencia federal llevan toda la información del derechohabiente.

Recomiendan a los usuarios informarse y denunciar de inmediato a los números de INFONATEL y de la Oficina de Enlace.