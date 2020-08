Suspenden en Mazatlán proceso para elegir nuevo secretario del STASE

Al grito de “¡fuera Ballardo!”, un grupo de simpatizantes de las planillas opositoras al actual secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, impidieron la entrada de Raúl Amézquita Vega, presidente Electoral, a la Unidad Administrativa de Mazatlán, argumentando que es juez y parte.

Los inconformes aseguran que Gabriel Ballardo Valdez quiere perpetuarse en el poder operando a favor de su candidata “Teresita” Ochoa, motivo por el cual se mantendrán hasta las 15:00 horas, de este martes 25 de agosto, para impedir que se vote y exigir que se reponga el proceso de elección del nuevo secretario general del STASE.

“Que no se realicen las elecciones, por el cúmulo de irregularidades y que saque las manos del proceso, Gabriel Ballardo”, exigieron.

Acusn que Gabriel Ballardo tiene metidas las manos en el proceso electoral, mediante la compra de votos, otorgando préstamos y amenazando a la gente.

Durante las protestas de los inconformes divididos en dos grupos adversarios, unos seguidores de Armando Heraldez Machado y otros de Gabriel Ballardo Valdez, estuvieron presentes elementos de las corporaciones policiales estatales, para que los manifestantes no pasaran de la violencia verbal a la violencia física.

Impedido de entrar a la Unidad Administrativa, Amézquita Vega, sentenció: “ Se suspende la elección aquí, porque no hay condiciones para llevarla a cabo”.

El comisionado electoral que hizo un llamado a los grupos inconformes de manifestarse con civilidad sostuvo que son 519 trabajadores que están pendientes de emitir su voto y de ejercer su derecho al voto en Mazatlán.

“Llamarlos a la civilidad, porque este tipo de acciones lo única que hacen es empañar al sindicato, pues hay muchas formas de exigir un derecho y no esta manera de incitar a la violencia”, dijo.

Amézquita Vega afirmó que en la zona norte se vivió una jornada ejemplar porque más del 90 por ciento salió a votar; y también se hizo tanto en una parte aquí de la zona sur, como en otra en la zona centro que es Culiacán.

Aseguró que en todas las mesas de trabajo estuvieron representadas por todas las planillas y todas las actas que se levantaron están completamente limpias y firmadas por cada representante de planilla.

“Eso que quede claro, porque es un movimiento de simpatizantes que no están de acuerdo a lo mejor porque las situaciones no les favorecen, pero los representantes que ellos tuvieron en cada mesa de trabajo firmaron las actas sin hacer observaciones”, aclaró.

Explicó que de siete candidatos registrados para la contienda, declinaron dos de ellos quedado cinco contendientes, pero los inconformes que afirman que no tienen nada qué ver con una candidata esgrimen pancartas contra Gabriel Ballardo.

“Todo este movimiento si ustedes observan las cartulinas, se está sobre Gabriel Ballardo, entonces Gabriel Ballardo no es candidato, aquí los candidatos quedaron cinco en la contienda y esos son los que están jugando en esta elección”, enfatizó.