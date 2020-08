Retraso de viviendas para familias desplazadas con fines electorales en Mazatlán

Espera MASS que cuando construyan las casas no le pongan la marca “Puro Sinaloa”

Desde 2017, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, ha criticado la intención del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y su secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, de buscar hacer coincidir la construcción de las casas de las familias desplazadas por la violencia con el proceso electoral para beneficiarse políticamente.

Conocedor de la psicología política del gobernador, Gutiérrez Sánchez espera que cuando el Gobierno del estado empiece a construir las viviendas no le ponga el logotipo de la marca “Puro Sinaloa”.

Días antes había expresado su preocupación de que los 40 millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado para ejercerse en 2020, se perdieran porque estaban retardando la construcción de viviendas para los desplazados.

El jueves 20 de agosto, Ríodoce buscó vía telefónica a Salvador Reynosa Garzón, titular de Comisión de Vivienda, para preguntarle sobre los 40 millones de pesos, que en caso de no ejercerse están en riesgo de perderse.

Reynosa Garzón sostiene que la preocupación de Gutiérrez Sánchez es válida, porque los recursos presupuestales, como son los 40 millones de pesos, que fueron aprobados para los desplazados tienen que aplicarse en este año 2020.

“Yo le he afirmado y confirmado que es toda nuestra intención que el recurso se aplique de manera puntual, este año, es la instrucción del gobernador; no hay riesgos de que ese recurso no se aplique este año”, asegura.

El predio de una superficie de 5.4 hectáreas, donde según Reynosa Garzón está proyectado empezar con algo de obra en septiembre próximo, colinda con los fraccionamientos Alborada, Palmares y Rincón de Urías, al sur de Mazatlán.

“El terreno ya está comprado, completamente escriturado y el próximo mes de septiembre está proyectado empezar con algo de obra y será exclusivamente para asignarse a familias desplazadas”, afirma.

Agrega que se tienen 40 millones de pesos aprobados para las tres zonas, sur centro y norte de Sinaloa, para realizar la mayor cantidad de acciones en una primera etapa para beneficio de las familias desplazadas de la sierra.

De los 40 millones de pesos, agrega Reynosa Garzón, asignados para vivienda de las familias desplazadas en Sinaloa, el Comité de Atención para las familias acordó 10 millones para la zona sur, que se aplicarían al municipio de Mazatlán.

Asimismo, 10 millones de pesos para la zona centro, se aplicarían en Salvador Alvarado y posiblemente en el municipio de Guasave; 10 millones para hacer viviendas en la zona norte que comprende el municipio de Choix.

E igualmente 10 millones de pesos en el caso del sistema territorial para viviendas de desplazados en Culiacán, capital del estado.

De acuerdo a los cálculos del funcionario estatal, en el caso de Mazatlán los 10 millones de pesos pudieran alcanzar para construir vivienda completa para 44 familias, pero si se hace vivienda progresiva alcanzaría para 66 ó 70 familias.

“Ya nos reunimos con el municipio para hacer unos pre-acuerdos, ellos participan de manera activa igual también en la solución y bueno ya ahorita se puede decir que estamos afinando montos de inversión”, comenta.

También en la zona sur, añade, para las familias que se les haga casa en la siguiente etapa y ellas ya tengan con claridad qué manzana y qué lote es el de cada uno de los beneficiados, se están proyectando las asignaciones de lotes.

Considera que aunque desconoce el número exacto de familias damnificadas por la violencia en la sierra, con la capacidad del predio de 5.4 hectáreas, se puede dar respuesta a corto y mediano plazo a cerca de 350 familias.

—¿Les va a alcanzar el tiempo para realizar la primera etapa de construcción de las viviendas?- se le pregunta al arquitecto Salvador Reynosa Garzón.

—Mira el año no ha acabado, faltan cuatro meses y medio, un proceso de licitación en este caso te puedo asegurar se lleva a cabo en cuatro semanas y una vez terminado el proceso de licitación, se elaboran los contratos con la empresa que gane el concurso, es asignar ya los anticipos para que se hagan tanto los movimiento de tierra como las plataformas como los inicios de las viviendas.

—¿No les mete ruido el hecho que la construcción de las viviendas se les junte con el próximo proceso electoral?

—No nos puede ni nos debe desviar u ocupar un tema que es cíclico, los años electorales ahí están, con trabajo o sin él, habrá que hacer el servicio público independientemente de ello. Nosotros estamos concentrados técnicamente y efectivamente que se cumpla con el ejercicio del presupuesto, y que las obras se hagan con calidad y que el beneficio a las familias que cumplan y reúnan los requisitos del desplazamiento forzoso. Eso es lo que nos va a mantener a nosotros activos, quien traiga calentura electoral, pues adelante, pero nosotros no podemos movernos en esos temas y es la instrucción del gobernador trabajar de frente a la gente.

La peripecia de los desplazados

Julio de 2017. Ante la violencia criminal de los grupos delictivos que operan en la zona serrana, familias abandonan sus pueblos, casas y pertenencias y para asentarse en diversas zonas urbanas de Mazatlán y el sur de Sinaloa.

Diciembre de 2019. Congreso del Estado de Sinaloa aprueba 40 millones de pesos para los desplazados por la violencia en la entidad, para atender sus necesidades de la vivienda, recursos presupuestados para ejercerse en 2020.

Agosto de 2020. Gobierno del Estado anuncia que en septiembre empezarán a construir las casas de los desplazados en un predio de 5.4 hectáreas, contiguo al fraccionamiento Alborada, con los 10 millones de pesos, que de acuerdo a la distribución de los recursos que corresponden al sur de Sinaloa.

Artículo publicado el 23 de agosto de 2020 en la edición 917 del semanario Ríodoce.