Llaman constructores y activistas a Quirino para que publique Ley de Obras Públicas

Empresarios de la construcción y activistas ciudadanos llamaron al gobernador Quirino Ordaz Coppel a que no tenga temor a publicar las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En videoconferencia conjunta, los constructores, junto con agrupaciones civiles como Iniciativa Sinaloa, Observatorio y Parlamento Ciudadano, demandaron la publicación del decreto, el cual fue producto de un intenso trabajo de análisis mediante diversos instrumentos como foros, mesas de trabajo y análisis.

Silber Meza, presidente de Iniciativa Sinaloa, expresó que el gobernador debe tener confianza en publicar las reformas que fueron aprobados por unanimidad por el Congreso del Estado, ya que lo único que puede pasar es que exista menos corrupción en la realización de obras públicas en Sinaloa.

Los participantes en la conferencia manifestaron su extrañeza por las declaraciones del gobernador, quien argumentó que no había publicado las reformas de Ley de Obras porque había constructores que tenían dudas, cuando fueron ellos quienes participaron a lo largo de dos años junto a los funcionarios del gobierno estatal para llegar a los acuerdos de una nueva legislación en favor de la transparencia.

Ricardo Borboa miembro de la CMIC y coordinador del gremio de la construcción en Sinaloa, expresó que el gobernador debe dar los nombres de los constructores que no están de acuerdo en las reformas, las cuales “ya no tienen vuelta” porque fue aprobado por unanimidad.

Expresó que el ejecutivo estatal está mal asesorado sobre las reformas a la Le de Obras Públicas y consideró que la omisión a la no publicación pueda tener que ver con la gran cantidad de obras que el gobierno de Ordaz Coppel tiene en todo el estado.

David Moreno Lizárraga, representante de Parlamento Ciudadano, afimó que el gobernador no está pasando la prueba al no publicar las reformas a la Ley de Obras Públicas, situación que calificó como bochornosa.

Participaron en la conferencia los empresarios y representante del gremio de la construcción, Manuel Espinoza Gallardo, Juan Mejía Calderón, José Serrano, Efraín Arreola, así como parte de las organizaciones ciudadanas Gustavo Rojo y Marlen León.