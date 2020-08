Detienen a Stephen Bannon, exasesor de Trump, por presunto fraude

Stephen Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, fue detenido este jueves acusado presuntamente de realizar un fraude con el dinero donado a una campaña para financiar la construcción de un muro privado en la frontera.

De acuerdo a la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Bannon y otros tres hombres participaron en el esquema fraudulento montado con la campaña de financiamiento colectivo o “crowdfunding We Build the Wall”, que recaudó 25 millones de dólares prometiendo que todo el dinero sería destinado a levantar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

Bannon se quedó con más de 1 millón de dólares a través de una fundación sin fines de lucro que controla y uno de sus aliados, Brian Kolfage, se adueñó de más de 350 mil dólares. También fueron imputados en el presunto esquema Andrew Badolato y Timothy Shea, detalló la fiscalía.

“Los acusados defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés de financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares bajo la falsa pretensión de que todo el dinero sería gastado en la construcción”, dijo la jefa interina de esa fiscalía, Audrey Strauss, informó Univisión.

“Mientras le aseguraban a los donantes que a Brian Kolfage, el fundador y la cara pública de We Build the Wall, no se le pagaría un centavo, los acusados secretamente montaron un esquema para desviar cientos de miles de dólares que Kolfage usó para financiar un lujoso estilo de vida”, agregó.

Bannon fue una figura clave que ayudó a Trump a ser elegido presidente en noviembre de 2016, inspiró gran parte de la retórica de extrema derecha del ahora presidente y además se desempeñó como director ejecutivo durante la campaña presidencial. Sin embargo, Bannon y Trump se enfrentaron tras arrancar el nuevo gobierno. Por ello Trump lo despidió a mediados de 2017, supuestamente después de que Bannon criticara la reunión de Donald Trump Jr. con un grupo de rusos durante la campaña de 2016, encuentro que calificó como “traidor” y “antipatriótico”.