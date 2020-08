En México no hay ni hubo un narco estado, dicen especialistas

Un ex director del Cisen y un periodista desmienten a AMLO

Los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificaron a la administración de Felipe Calderón como “narco estado”, no sólo carecen de sustento sino además son una arma de doble filo porque pueden provocar que el país no sea bien visto en el extranjero, opinaron expertos en materia de seguridad.

“Fue irresponsable hacer semejantes afirmaciones, porque no lo dice un político cualquiera, sino el propio presidente de la república”, consideró Guillermo Valdés Castellanos, quien fue Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante la administración de Felipe Calderón.

Agregó: Ahora bien, calificar de narco estado a México y decir que todas las corporaciones estaban a favor de narcotraficantes es irresponsable, pues afirma que todas las agencias gubernamentales estaban a favor del narco cuando no fue así, pues no sólo son las policías locales y la policía federal, sino también el estado lo componen la Marina, el ejército, la fiscalía federal.

Valdés Castellanos, quien fue uno de los hombres de mayor confianza de Calderón, enfatizó que durante la administración de Calderón sí se atacó al narco de manera frontal, y la prueba es que se hicieron arrestos de narcotraficantes de alto nivel, además de operativos donde se decomisaron grandes cargamentos de droga y se desmantelaron a varias organizaciones criminales.

“Los señalamientos del presidente tienen un trasfondo político que carecen de un sustento frente a la realidad y por lo tanto son irresponsables, y surgen a partir de un proceso abierto que hay en Estados Unidos contra un ex secretario de seguridad, a quien López Obrador ya juzgó y condenó cuando ni siquiera ha iniciado el juicio”, dijo el ex director del Cisen en referencia a los señalamientos que el presidente hiciera la semana pasada, cuando acusó a la administración de Calderón de “narco estado”, a raíz de las acusaciones que enfrenta el ex secretario de seguridad Genaro García Luna en Estados Unidos.

“Llegó a hablarse de un narco estado y yo sinceramente, en ese entonces, pensaba que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, hoy puede hablarse de un narco estado. Porque estaba tomado el Gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia. Mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger”, dijo López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

Ioan Grillo, escritor y analista de seguridad en México, opinó por su parte que el calificativo del presidente hace ver muy mal al gobierno del país, porque “la gente puede cuestionar entonces en qué momento termina ese narco estado, pues por los números de violencia y las acusaciones de corrupción aún existen”.

“Al final yo veo que todo es político, porque López Obrador dice que la administración de Calderón fue un narco estado, y este le responde que él no liberó delincuentes y menos saludó a la mamá del Chapo, todo se vuelve un juego político, pero al mismo tiempo un juego muy peligroso porque los señalamientos se pueden volver contra el presidente”, opinó Grillo, autor de libros como El Narco y Gangsters Warlords.

Para Ioan Grillo la situación en cuanto a seguridad sigue siendo igual de mala que durante la administración de Calderón Hinojosa, pues la violencia sigue y la corrupción no se ha acabado, por tanto ha habido fracasos en ambas administraciones.

“Más que acusar al ex presidente, López Obrador debe encontrar una solución para mejorar la situación en el país, pues aún hay muchos municipios que son controlados por el narco, incluso, el Mencho lo retó públicamente con el video que publicaron mientras que otros grupos del crimen organizado repartieron despensas durante la pandemia; creo que debe atender eso”, opinó Grillo.

El ex secretario de seguridad Genaro García Luna tiene un proceso abierto en una corte de Nueva York donde es acusado de narcotráfico y de haber sido sobornado por el cártel de Sinaloa.

Fue detenido el 10 de diciembre de 2019 en Texas y luego trasladado a Nueva York, para ser juzgado en una corte federal de Brooklyn.

Artículo publicado el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.