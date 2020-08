Alcalde de Navolato se contagia de Covid-19; en el municipio repuntan casos

Después de unas semanas de relativa paz, Navolato comienza un incremento en casos de Covid-19 al ser el cuarto municipio con más casos activos en los últimos 14 días en Sinaloa, cuya estadística de contagios y decesos es encabezada por su vecino, Culiacán.

El miércoles 12, el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo se hizo internar luego de permanecer aislado en su domicilio, luego de que su esposa resultara positivo al virus SARS-CoV-2.

En un boletín de prensa, comunicación social del Ayuntamiento informó que Gutiérrez Angulo acudió voluntariamente y por sus propios medios a una clínica particular, para que le practicaran una valoración médica.

Sin embargo fuentes allegadas confirmaron que el alcalde se sintió mal. La noche del jueves una ambulancia lo trasladó a un hospital privado.

La salud del alcalde comenzó a decaer después de que su nieta de nueve meses de edad falleciera luego de convalecer en el Hospital Pediátrico. La causa de su deceso no ha sido confirmada.

Por otra parte, versiones de gente del Ayuntamiento señalan que varios familiares del alcalde se encuentran en aislamiento debido al Covid-19 y no únicamente su esposa.

Agosto ha dejado al corte de esta edición 38 nuevos contagios para el municipio. Estos fueron reportados tan sólo entre el 4 y el 11 de este mes. Dicha cantidad lo coloca como la quinta ciudad con mayor número de nuevos contagios.

Las cifras no parecen altas. Sin embargo versiones de gente de Altata señalan que son más. Al menos en decesos. En los últimos 15 días han fallecido al menos cinco personas y existen casos de familias enteras contagiadas por el coronavirus.

Esto derivó en un bloqueo temporal de la carretera en sus cuatro carriles. La gente de Altata protestaba no solamente por el cierre de su malecón sino por la apertura de playas en Nuevo Altata y el Tambor, así como en los complejos privados en la zona que fueron fomentando la aglomeración de personas.

La medida, al no ser pareja, fomentaba aglomeraciones en ciertos puntos. Por ello hubo una reunión y se acordó un horario.

Además en Navolato la muerte por Covid-19 es también tema. Con corte al jueves 13 el municipio cañero ocupa la sexta posición en decesos por el virus con 93 muertes de las 2 mil 508 ocurridas a la fecha en el estado.

La jornada omitida

Las jornadas de apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel se interrumpieron durante la pandemia, sin embargo el sábado 8 de agosto estas se reanudaron en la sindicatura de Sataya, Navolato.

El equipo de comunicación social del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, no boletinó nada. Ni siquiera la agenda o invitación a medios. Ni en su avance informativo que manejan de manera cotidiana. Como si no hubiera sucedido.

Sin embargo, en Sataya el evento se realizó ante una concurrida audiencia. Ahí, el gobernador Ordaz Coppel y Ricardo García Madrid, secretario de Desarrollo Social, llevaron el evento. El alcalde Eleazar Angulo estuvo ausente, ya estaba aislado. En su representación acudió el secretario de presidencia Fernando Valenzuela.

Al evento acudió gente de la cabecera municipal y rancherías aledañas. Los trámites de las placas y tenencias los más solicitados, así como pedir apoyos diversos por las carencias ocasionadas por la pandemia.

Pero del evento ni en redes sociales de Ordaz Coppel se dio cuenta. La jornada fue casi de incógnito. Se realizó en la techumbre de la escuela secundaria Juan de Dios Bátiz.

Y del evento no se socializó nada. Ni siquiera en las redes del gobernador. En Twitter, conocido por publicar a menudo, ese sábado 8 publicó únicamente contenido del equipo de futbol Mazatlán FC. En Facebook la historia no fue diferente. Absolutamente nada del evento, como si no hubiera sucedido.

La baja que no es baja

Sinaloa dejó de experimentar un crecimiento en la curva de contagios prácticamente desde finales de julio. Municipios pequeños que no registraban nuevos casos dejaron de experimentar enfermos por coronavirus. Sin embargo, los casos comenzaron a concentrarse otra vez en seis municipios.

Culiacán, la capital del estado sigue acaparando gran parte de los nuevos contagios. Junto a la ciudad más grande de Sinaloa acumulan casos constantemente Ahome y Guasave al norte, en el centro Salvador Alvarado y Navolato, y Mazatlán al sur. Durante los primeros 13 días de agosto en conjunto acaparan el 90.29 por ciento de los mil 431 nuevos contagios.

El incremento viene a darlo precisamente Navolato, municipio que en mayo tuvo promedio de 2.9 contagios diarios y que actualmente lo maneja exactamente en ese mismo número. En ese mes fue donde el municipio comenzó a crecer en su número de casos después del día 15.

Después de bajar su índice de contagios a principios de julio una vez más suben a mediados de ese mismo mes pero esa fue la tónica prácticamente en todo el estado. Sin embargo existe la sospecha de que este incremento vino luego de la saturación de playas que sufrió el vecino municipio, la mayoría de gente de Culiacán.

El promedio diario de casos nuevos en el estado es de 110 después de que junio y julio manejaran un número superior a 150 nuevos contagios diarios. La salvedad, es que esta cifra se concentra en la tercera parte del municipio.

Al corte de esta edición Navolato mantiene 61 casos sospechosos del virus y 21 pacientes activos, esto al menos de manera oficial.

Artículo publicado el 16 de agosto de 2020 en la edición 916 del semanario Ríodoce.