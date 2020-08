Si no hay condiciones favorables en febrero se cancelará el Carnaval: ‘Quimico’ Benítez

“Si las condiciones no fueran favorables en febrero próximo para desarrollar la máxima fiesta, tendrá que cancelarse para evitar riesgos”, acotó a través de sus redes sociales el alcalde de Mazatlán.

La noche del sábado, Luis Guillermo Benítez Torres encabezó el evento que organizó el Instituto de Cultura en Villa Unión, para dar a conocer las convocatorias del Carnaval, denominado La Nao; un viaje por el tiempo.

Sin transmisión en vivo como acostumbra exhibir sus actividades cotidianas, Benítez Torres acudió acompañado de la presidenta del DIF, Gabriela Peña Chico.

El evento desató diferentes opiniones entre usuarios de redes sociales, unos a favor de la realización de la máxima fiesta porteña y otros en contra, por la emergencia sanitaria que sigue cobrando vidas en el mundo, en México, Sinaloa y en Mazatlán.

Esta mañana de domingo, el alcalde publicó en su cuenta de Facebook que desde ahora se trabaja en el organización, no obstante ésta no garantiza que lleve a cabo si las condiciones no son favorecedoras.

“Como muchos saben, estos eventos se tienen que organizar acorde a los tiempos. La organización del Carnaval Internacional de Mazatlan es grandísima, requiere del trabajo y planeación de muchísima gente que está detrás de él, e independientemente si se lleva a cabo o no, tiene que planearse”.

Planteó el escenario de que en febrero de 2021 las condiciones sean buenas para desarrollar la fiesta, pero no la planeación.

“Habremos perdido la gran oportunidad de celebrar nuestra máxima fiesta, y con ello, una caída más en la economía de Mazatlán”, indicó.