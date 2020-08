Queda Chapman sin acción penal por presuntas amenazas contra Síndica Procuradora

Tras una audiencia de cuatro horas y media, un juez de control aprobó este viernes el no ejercicio de la acción penal en favor del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno por el delito de amenazas presuntamente consumadas en contra de la Síndico Procurador, Angelina Valenzuela Benítes, durante diciembre y enero del 2018.

En la audiencia de impugnación del cuadernillo 014/2020 del no ejercicio de la acción penal celebrada desde las 08:30 horas hasta las 13:00 horas en la sala A de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatorio y Oral Zona Norte, el juez de control aprobó la resolución de la Fiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte que no encontró elementos suficientes para iniciar un juicio en contra del alcalde dentro de la carpeta de investigación 3606/2018.

Esta es la segunda ocasión que la Fiscalía Regional de Justicia del Estado toma la misma decisión. La primera ocurrió el 29 de noviembre del 2019, pero fue impugnada por Valenzuela Benites y se regresó para su integración cabal.

Al respecto, Valenzuela Benítes dijo que el caso no es sorprendente, sino previsible y hasta esperado.

“Desde un principio sabíamos que esto sucedería, porque el aparato del Estado protegería el alcalde, como hasta ahora lo ha hecho. De todos es sabido que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel lo protege, y por tanto la igualdad en las condiciones no era tal”, dijo.

Dijo que el paso dado era forzoso, pero no es concluyente, porque ahora el caso se recurrirá a las instancias federales, en donde la justicia es cabal.