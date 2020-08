Vacuna contra el Covid-19 será universal y gratuita: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la población en México tendrá acceso a la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 que ocasiona la infección por Covid-19 de forma gratuita.

En la conferencia mañanera de este jueves, mencionó que la gente pobre no tiene que preocuparse porque está garantizada la vacuna.

“En otras partes, en otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quien se vacuna y a quien no, nosotros para que no haya ninguna duda, y también para darle garantías a todo nuestro pueblo, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, no debe haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna… y no se va a quedar al final”.

El mandatario mencionó que el país destinará menos de 25 mil millones de pesos para los insumos y elaboración de la vacuna, “pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna, por eso el costo es mínimo”.

Argentina, México, la Universidad de Oxford y el laboratorio anglosueco AstraZeneca se asociaron para la producción y distribución de una vacuna experimental contra el coronavirus el próximo año. La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford y es una de casi una veintena de iniciativas que se encuentran en diversas etapas de ensayo en seres humanos en todo el mundo.

Se estima en noviembre se tendrán los resultados del estudio fase 3 de la vacuna y durante el primer semestre de 2021 se podrá producir para su uso.