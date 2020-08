Una mujer fallecida y tres personas heridas deja explosión en Baltimore (video)

Este lunes se registró una gran explosión en una zona residencial de Baltimore, en Estados Unidos, que dejó a una mujer fallecida y a tres personas en estado grave.

Blair Adams, funcionario de información pública del Departamento de Bomberos de la ciudad de Baltimore, dijo a CNN que la explosión de gas destruyó tres casas.

Los funcionarios están investigando la causa y las cuadrillas están buscando personas que puedan estar atrapadas en el interior.

En redes sociales fueron difundidos videos del momento en que ocurrió la explosión, así como de la zona afectada, mientras socorristas buscan personas entre los escombros.

Hasta el momento tres personas han sido rescatadas por los bomberos, dijo el grupo, y el Equipo de Operaciones Especiales de Rescate de Baltimore sigue operaciones.

Explosion in Baltimore leveled three houses. Multiple people reported trapped under rubble. pic.twitter.com/t7zHezZ4HX

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 10, 2020