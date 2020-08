Entre protestas de usuarios y trabajadores autoridades recorren nuevas instalaciones de salud

Entre demandas de solución al desabasto de medicamento y al aterrizaje del pago de compensaciones salariales, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), recorrieron las nuevas instalaciones del Centro Urbano de Salud y del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Desde temprana hora, en su cuenta de Twitter el gobernador anunció la visita del funcionario federal por un recorrido por dichas instalaciones, primero al nuevo Centro de Salud y posteriormente al HPS en donde trabajadores suplentes y eventuales así como madres de familia de niños pacientes de cáncer se manifestaron.

En la parte trasera del nuevo edificio HPS madres criticaban que durante meses han tenido que hacer gastos de hasta 6 mil pesos diarios entre medicamento y material médico mientras que la problemática de trabajadores suplentes y el pago de compensaciones siguen pujando desde febrero de este año.

Ambas construcciones suman en conjunto más mil 250 millones de pesos distribuidos en 191 millones 735 mil pesos para el Centro de Salud Urbano y de mil 64 millones 190 mil 980 pesos para el HPS.

Los dos inmuebles se espera estén concluidos en un período de tres meses según informó el gobernador Quirino Ordaz, quien a pesar de las carencias en insumos y medicamentos que el estado ha venido manejando durante toda su administración señaló que ambos hospitales contarán con todo lo necesario para su operación.

Referente al desabasto, Ferrer Aguilar señaló que se está atendiendo la problemática integralmente.

“En cuanto a medicamentos, todo lo que se refiere a medicamentos nosotros lo trabajamos en dos formas: una donde los recursos se envían al estado y otra donde nosotros cubrimos medicamentos como para atención al Covid, exclusivamente2, explicó.

“Ayer me mandó una lista el secretario Efrén (Encinas Torres) de algunos medicamentos que hacen falta aquí en el estado y ya los estamos atendiendo. Son compras urgentes, emergentes porque en el mercado nacional las entidades no encuentran medicamentos, no es que no tengan recursos, sino que no hay el medicamento. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es adquirir el medicamento a nivel internacional y enviárselo a los estados que lo solicitan”, añadió.

En el recorrido participaron también el secretario de salud Efrén Encinas Torres y la directora del Pediátrico, Estela Robledo.