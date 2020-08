Ya no se protege a un grupo criminal para perseguir a otro: López Obrador

El mandatario realizó la conferencia mañanera desde Culiacán después de una reunión de seguridad en las instalaciones de la base militar El Sauz, donde aseguró que ya no se protege a un grupo criminal para perseguir a otro.

“Que no que duda porque no somos iguales, ya se terminó aquello de que se protegía un grupo para perseguir a otro, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar con claridad, eso ya no, se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados para que no se vean obligados a tomar el camino de las conducta antisociales”, dijo.

Anteriormente, indicó, en seguridad se pensaba en medidas coercitivas y ahora se atienden las causas con programas sociales.

Mencionó que en seguridad Sinaloa se encuentra tranquilo, después de los enfrentamientos que hubo en Culiacán y Choix.

Si nos atenemos a los datos, Sinaloa está entre los estados con menos inseguridad y menos violencia en el país, la imagen que pueda tenerse, la estigmatización de ser un estado de inseguridad y violencia no corresponde a la realidad, expresó.

El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dijo ya están construidas las bases de la Guardia Nacional en Culiacán y Navolato, el resto del año estarán las de El Fuerte, Salvador Alvarado, Elota, Escuinapa y en 2021 en Choix.

Aseguró que la incidencia delictiva en el estado va la baja y el estado se ubica en el lugar 26.

Los feminicidios, homicidios dolosos, extorsiones y violación van a la baja, y los delitos de lesiones dolosas, robo a casa habitación y violación tienen un ligero incremento.

Detalló que durante la actual administración en Sinaloa las fuerzas federales han detenido a 593 personas, destruyeron mil 710 hectáreas de mariguana, 3 mil 258 de amapola, aseguraron mil 26 kilos de cocaína, 38 mil toneladas de mariguana, 3 mil 85 kilos de metanfetmina, 104 kilos de fentanilo, 23 laboratorios y cuatro aeronaves.

Señaló que en robo de hidrocarburos detectaron 93 tomas clandestinas, aseguraron 27 vehículos y tres personas.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que la incidencia delictiva en el estado tiene una tendencia a la baja y una de las razones es la mesa de seguridad porque permite estar juntos a todos los que están relacionados con temas de seguridad y “dar tiros de precisión” y el impulso de los los programas sociales en las zonas de alta incidencia delictiva y la generación de empleo.