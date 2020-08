Explosión en Beirut: más de 100 muertos, 4 mil heridos y 300 mil personas sin hogar

A 24 horas de las explosiones en el puerto de Beirut, en Líbano, las autoridades reportan más de 100 personas fallecidas, más de 4 mil heridas y 300 mil más habrían perdido sus hogares debido a los daños ocasionados por la onda expansiva que afectó a la mitad de la ciudad.

El gobernador de Beirut, Marwan Aboud, estimó que los daños ocasionados ascienden a más de 3 mil millones de dólares.

Un día después las escenas que han difundido medios locales y de todo el mundo muestran un puerto devastado, con edificios y comercios reducidos a escombros, hospitales dañados y con sobreocupación.

El Consejo superior de defensa decretó “estado de emergencia” por dos semanas.

Este día comenzaron también las labores de búsqueda de personas desaparecidas bajo los escombros, luego de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, ocasionada por más de 2 mil toneladas de nitrato de amonio almacenado con fuegos artificiales en el Hangar número 12.

Following the explosion in #Beirut , several hospitals have been destroyed, at a time when COVID-19 cases exceed 5,000 today. #Lebanon pic.twitter.com/PKiOEcOiew

Dicha sustancia se utiliza como fertilizante por su alto contenido de nitrógeno, pero también a lo largo de la historia ha sido utilizado para fabricar explosivos por grupos terroristas.

“Es inaceptable que tal carga de nitrato de amonio haya estado presente durante seis años en un almacén, sin medidas cautelares”, declaró ayer el primer ministro libanés, Hassan Diab, ante el Consejo Supremo de Defensa que celebró una reunión de emergencia. También dijo que los responsables del desastre tendrán que rendir cuentas.

Las autoridades aún no han informado las razones por las que este químico se encontraba acumulado en grandes cantidades en las bodegas portuarias de la capital libanesa. Aunque las indagaciones continúan, una fuente de seguridad y medios locales reportaron que la fuerte detonación masiva se inició mediante trabajos de soldadura realizados en una bodega.

Los servicios de seguridad presentaron un informe hace unos meses a las autoridades competentes, en el que se advertía del peligro de la presencia de nitrato de amonio en el puerto de Beirut y se recomendaba que la carga se transportara a un lugar seguro.

Images of #Beirut this morning don’t do the the level of destruction justice. Beyond the physical is the mental state of the people who are coping with this national trauma while cleaning up their destroyed homes and businesses. 100+ dead, 4,000+ injured 100+ missing #BeirutBlast pic.twitter.com/yZZ0NOeuwR

— Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 5, 2020