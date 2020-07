Pide diputado a Quirino no vetar el rechazo a las cuenta pública 2018

El diputado local por el tercer distrito electoral, Juan Ramón Torres Navarro pidió al gobernador, Quirino Ordaz Coppel no vetar el rechazo a las cuenta pública 2018 decretada por la Sexagésima Tercera Legislatura y darse la oportunidad de hacer lo correcto permitiendo que cada entidad se responsabilice de lo hecho.

Torres Navarro que llegó a la sede del gobierno municipal de Ahome, pero encontró oficinas cerradas y burócratas trabajando a media intensidad, dijo que en el tema se han alzado voces discordantes, principalmente legisladores oficialistas que consideran que el rechazo a las cuentas públicas fue inconstitucional e irresponsable, pero es una posición errada porque pretenden que se apruebe el “robar poquito y transparentar a modo”.

“No vamos aprobar cuentas públicas desaseadas; si un peso entró vía contribuyentes y un peso salió por gasto, ese peso debe de comprobarse en dónde, cuándo y en qué se erogó”.

Por ello insistió en que al Gobernador que no vete el dictamen del Congreso y que no se convierta en juez y parte, “mejor que se dedique a gobernar”.

Torres Navarro dijo que la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno presenta pasivos sin fuente de pago por once millones 849 mil 706 pesos; desvió al gasto corriente cinco millones 178 mil 159 pesos con 94 centavos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; no se presentó evidencia justificativa del gasto por un millón 703 mil 385 pesos aplicado en Actividades Cívicas y Culturales; no contó con el Programa Anual de Obra, previsto por la ley en la materia, y con ello asignó por adjudicación directa el 73.95 por ciento de la obra pública.