Reprueban cuenta pública de Culiacán; un exalcalde se autoliquidó

Por considerar que podría haberse incurrido en daños a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de Culiacán por un total de 74 millones 485 mil pesos, la mayoría de diputados de Morena reprobaron el informe de la cuenta pública de 2018.

Votaron en contra de reprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de Culiacán un total de 13 diputados del PRI, PAN, PT y diputados independientes; en tanto a favor, lo hicieron 22 diputados de Morena, y abstuvo la diputada del PAS, Angélica Díaz.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la Comisión de Fiscalización presentó ante el pleno un dictamen reprobatorio en el que se señaló como argumento que el presidente municipal sustituto, Antonio Castañeda Verduzco, los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por cinco millones 663 mil pesos por el concepto de igualas diversas, además de haber cobrado un total de 3 millones 810 pesos por concepto de riesgo laboral.

En sesión en la modalidad virtual, el dictamen incluyó además entre los argumentos para reprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de Culiacán porque Castañeda Verduzco se autoliquidó con 72 mil pesos como también lo hicieron los regidores Jorge Alberto Casanova Pérez, Miguel Ángel Díaz Juárez, Jesús Armando Heráldez Machado, Cruz Noé Heredia Ayón y Gabriela Inzunza Castro con 34 mil 600 pesos.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Jesús Ramón Monreal señaló que el gobierno municipal de Culiacán desvió 680 mil pesos del Programa Federal de Empleo Temporal para gasto corriente.

Cuestionó que sin licitación por convocatoria se adjudicó la compra de mezcla asfáltica para utilizar trabajos de reparación y mantenimiento de calles al proveedor Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables SA de CV por 33 millones 857 mil pesos.

Otras de las irregularidades fue que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos no usados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 2 millones 380 mil pesos, como tampoco 6 millones 636 mil pesos de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no fueron utilizados.

Se refirió también al desorden contable del Ayuntamiento de Culiacán en 2018, durante el cual no se cubrieron las aportaciones a INFONAVIT por 5 millones 799 mil pesos en septiembre y octubre, además que se cancelaron adeudos de JAPAC por 10 millones 8 mil pesos.

Como el año anterior entre las irregularidades, señaló el pago de 10 millones 940 mil pesos por la cobertura de sueldos y prestaciones laborales a personal que se encuentra laborando y realizando funciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, Faustino Hernández Álvarez, destacó que en el 2018 pagaron adeudos rezagados de años anteriores y defendió que gran parte de las observaciones hechas por la ASE ya han sido aclarados y solventadas.

“Existe un perverso interés político para seguir gobernando” Culiacán de ahí los señalamientos a la cuenta pública de ese municipio, aseguró el diputado priísta.

En su intervención, la integrante de la Comisión de Fiscalización, Ana Cecilia Moreno, aseguró que no puede hablarse de una autoliquidación de Antonio Castañeda Verduzco, porque el cheque emitido a su nombre se expidió el 2 de enero, cuando él ya no era alcalde, y mostró a la cámara una copia de la póliza del documento.

La diputada del PRI justificó que la cancelación de los adeudos de la JAPAC obedeció a un ajuste contable, en tanto que el pago de a personal comisionado al sindicato los justificó como una obligación dentro del marco de un contrato colectivo de trabajo.