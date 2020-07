Regidores se desmarcan del alcalde de Ahome

Suben de tono sanciones a Chapman y compañía

Las fracciones edilicias del cabildo de Ahome pusieron sus barbas a remojar ante la cercanía de que el Tribunal Electoral de Sinaloa los turne al Congreso de Sinaloa como desobedientes a una sentencia y lleguen a separarlos del cargo en un juicio de procedencia; mientras que el gabinete, que ya fue condenado por violencia política, persiste en engañar a los magistrados con acciones a medias.

Lea: Dicta TESIN dos nuevas sentencias contra gobierno de Ahome y Chapman Moreno https://cutt.ly/WsFYDLC

La razón del posicionamiento de los concejales fue la amonestación pública a que fueron sentenciados el 13 de julio del 2020 al definirse los juicios de inejecución de sentencia 01/2020 y 05/2020 vinculados al principal TESIN-JDP-21/2019 resuelto el 2 de diciembre del 2019 cuando se declaró violación al derecho de ser votado, vertiente del ejercicio y desempeño del cargo en agravio de Angelina Valenzuela Benites, Síndico Procuradora, por el Alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, los regidores, Ariana Sulaee Castro Bojórquez, Rosa María López Ramírez, Alfonso Pinto Galicia, Raymundo Simons Cázarez, Héctor Vicente López Fuentes, María del Socorro Calderón Guillén, Rosa María Ramos Solórzano, Gerardo Amado Álvarez, Génesis Paola Pineda Valdés y Raúl Cota Murillos.

Además del Secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola; Tesorera, Ana Elizabeth Ayala Leyva; Director de Administración, Gilberto Estrada Barrón; Director Jurídico, Jonathan Gutiérrez Palomares; Contralor General, Pavel Roberto Castro Félix, y los ex funcionarios, José Jaime Beltran Armenta (ex tesorero), Andrés Estrada Orozco (ex Secretario del Ayuntamiento y Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En los incidentes legales, Valenzuela Benites denunció que había desacato a la sentencia porque no se le había asignado al asesor contable ni se le habían remitido las cuentas públicas para su revisión, y que las autoridades vinculadas al cumplimiento de esto habían sido omisas. El tribunal concedió la razón a la quejosa y decidió amonestarlos públicamente, pero también dio vista al Congreso de Sinaloa, al Ejecutivo, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa para que proceda conforme a derecho.

El 14 de julio la nueva sentencia fue notificada a los infractores reincidentes, y al día siguiente, el 15 de julio, los regidores aprueban en sesión extraordinaria de cabildo modificar el organigrama municipal y el presupuesto de egresos para la contratación del personal contable, y 24 horas después, la tesorera remite a Valenzuela Benites tres legajos y un disco compacto con la información de la cuenta pública, pero está incompleta.

En la víspera, los ediles oficialistas Simons Cázarez y López Fuentes decidieron terminar por lo sano la trifulca con la Síndica Procuradora, Valenzuela Benites y ofrecieron una disculpa individual extemporánea. También tendieron sus diestras para sellar un pacto de trabajo institucional, sin rencores ni agravios a los que fueron conducidos.

Cota Murillo, coordinador de ediles del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien había sido persistente en sugerirle al alcalde Chapman que concluyera el encono con la Síndica Procuradora y cumpliera con lo que la ley le obliga pero este lo rechazó, dijo que la nueva sentencia es un “coscorrón que duele” porque los acerca más a un juicio de procedencia. “No sólo a nosotros como regidores, sino al alcalde mismo y a los funcionarios vinculados a la sentencia. Aunque nuestra fracción y la de otros regidores hemos sido consecuentes con TESIN y opuesto a los designios oficiales de encono y confrontación, nos tachan por igual porque somos mayoriteados por los oficialistas”.

El regidor explicó a Simons que si no recomponen la actitud bélica, la siguiente amonestación será una multa de 42 mil pesos a cada edil y luego el juicio de procedencia y la anulación de los cargos, que incluye al alcalde, Chapman. Para que esto ocurra, sólo se requiere dos quejas más de la Síndica Procuradora, quien tiene 18 meses más para presentarla porque la sentencia de origen la protege.

Simons sólo tragó saliva.

Ramón López Félix, regidor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que Chapman ha sido un alcalde beligerante, belicoso, rasposo y proclive a violar normas legales que juró cumplir y hacer cumplir, por lo que debe deponer su actitud y dejar de causar daño a Ahome.

“Todos estamos en riesgo de desaparecer por su manera de conducir la política oficial. Nos conduce a un fiasco como alternativa de gobierno”, aceptó el edil que se desmarcó del gabinete.

Por su parte, la Síndico Procuradora, dijo que el cumplimiento a las nuevas sentencias serán revisadas al detalle, pero de entrada, la respuesta de la tesorera de presentar las cuentas públicas es insuficiente para conocer el manejo de la comuna.

Chapman y su gabinete reincidente se ocultaron.

Hasta ahora no han emitido una opinión sobre la amonestación pública que recibió del TESIN.

Los actos públicos son reservados y privados, en lo oscuro, y su agenda marca sólo actividades privadas.

Artículo publicado el 26 de julio de 2020 en la edición 913 del semanario Ríodoce.