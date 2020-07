Grupos indígenas del norte de Sinaloa toman caseta, exigen el reconocimiento de sus gobernadores (video)

Desde la tarde del lunes, un grupo de representantes de comunidades indígenas de Ahome, El Fuerte y Choix mantienen una protesta en la caseta de San Miguel, en Ahome.

Mario Valenzuela, representante de los indígenas de esos tres municipios, señaló que exigen la destitución de Rosario Peñuelas, como Comisonado para la Atención de Comunidades Indígenas en Sinaloa, así como la del diputado local Gildardo Leyva Ortega quien está en la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado.

El motivo, dijo es que se niegan a reconocer los nombramientos de gobernadores tradicionales electos por las comunidades.

Se firmará una minuta de acuerdo con algunos secretario de estado, dijo, y se espera que el gobernador Quirino Ordaz Coppel los reciba en su despacho.

Mario Valenzuela conminó a los medios de comunicación a no perder de vista este conflicto pues no se descarta que tomen medidas más drásticasen caso de que el gobierno del estado incumpla con los acuerdos, “ya no se tomará la caseta, tomaremos la carretera y evitaremos los accesos”, advirtió.

Por lo pronto, agregó, las comunidades tienen fe en que se cumplirán las peticiones.