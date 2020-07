Con diferencia de dos votos, rechazan cuenta pública 2018 de Mazatlán

Con un apretado resultado de 17 votos en contra y 19 a favor del dictamen, el Congreso del Estado reprobó la cuenta pública 2018 del Ayuntamiento de Mazatlán, en donde se encontraron gastos de 20 millones 79 mil pesos por servicios de capacitación que no contaron documentación justificativa.

Entre los diputados que se opusieron a rechazar la cuenta pública de Mazatlán estuvieron diputados del PRI, PAN, PT y cuatro diputados de Morena, Cecilia Covarrubias González, Rosa Inés López Castro, Flor Isela Miranda y Jesús Palestino Carrera, La mayoría de diputados de Morena votaron a favor del rechazo.

En la administración del gobierno municipal de Mazatlán, que por 10 meses en 2018 estuvo a cargo del entonces alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga, la Auditoría Superior del Estado encontró que los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por 8 millones 644 mil pesos por el concepto de “nómina especial de apoyo para vehículos y de apoyo para el pago de asesores”.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, señaló que no estaban de acuerdo en aprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de Mazatlán porque la auditoría detectó que se tenían registros de pasivos sin fuente de pago por 26 millones de pesos.

Entre las irregularidades señaladas en el dictamen que presentó la Comisión de Fiscalización figuró que no fue licitada la obra de montaje de recinto temporal del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 que costó 18 millones de pesos adjudicada a la empresa Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa SA de CV; además se pagaron por esta misma obra 4 millones 641 mil pesos por conceptos que no formaban parte de la misma.

Garzón Aguilar precisó que el 76.82 por ciento de las obras realizadas se dieron mediante adjudicación directa.

Indicó que el gasto de 2 millones 685 mil pesos en Ayudas Sociales a Personas se soportaron con comprobantes fiscales digitales cancelados.

Entre otras irregularidades mencionaron la no reintegración a la Tesorería de la Federación de 2 millones 701 mil pesos no aplicados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

No se comprobaron viáticos por asistencia a cursos de 12 elementos de la policía preventiva por 90 mil pesos ni por 100 mil pesos a la campaña de donación de armas, ni tampoco se comprobó la compra de vales de despensa para comandantes de Seguridad Pública por 159 mil 700 pesos, señaló.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Mónica López, argumentó que los pasivos sin fuente de pago durante esa administración municipal, que inició Fernando Pucheta, se recibieron por un total de 88 millones de pesos, pero se entregaron con una reducción a 26 millones de pesos.

Cuestionó que el grupo mayoritario de Morena estaba rechazando la cuenta pública de Mazatlán sin argumento alguno, el informe de la cuenta pública que la Auditoría Superior del Estado había determinado como aprobatoria.

Manfiestó que de acuerdo con el informe y la metodología técnica utilizada por la Auditoría Superior del Estado, Mazatlán obtuvo una calificación final de 87.33 por ciento, una de las calificaciones más elevadas.

Sobre las observaciones encontradas por la ASE en Mazatlán, consideró que nos eran suficientes para rechazar el informe de la cuenta pública, ya que las irregularidades encontradas tendrán que aclararse dentro los plazos establecidos por la ley que todavía no concluyen.

Durante la discusión de la cuenta pública de Mazatlán, asistió al recinto legislativo, como representante del gobierno municipal, Alfredo Sarabia Soto.