El ‘Mijis’ visita Mazatlán y destaca el trabajo del ‘Químico’ Benítez

Pedro César Carrizales Becerra conocido como el Mijis, diputado local por Morena en San Luis Potosí, visitó Mazatlán, en donde destacó el trabajo de la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Durante un recorrido por colonias del puerto, a donde acompañó a personal del Instituto Municipal de la Juventud para hacer entrega de la beca Proase a estudiantes del nivel secundaria, el legislador resaltó que “el ver el caso del Químico, me da esperanza todavía de creer en la política”.

“Yo me harté de la política, me arrebataron la pasión por la política, porque allá en San Luis Potosí y en muchos lados se hizo para corromperse y no para servir. El ver el caso del Químico, me da esperanza todavía de creer en la política y que existen… que esta 4T nos trajo buenas personas y personas valiosas y comprometidas”.

Durante la visita a beneficiarios del Programa de Seguimiento y Apoyo Estudiantil en las colonias Pradera Dorada, La Floresta, Villa Florida y San Joaquín entre otras, el legislador potosino dijo que las mil 500 becas Proase que entrega el Municipio con recursos propios a estudiantes de secundaria, motiva a los jóvenes a mantenerse dentro de las aulas.

“Cuando hay voluntad política, creo que se puede hacer eso y mucho más. Creo que el hacer a un lado la corrupción, donde se desviaban muchos recursos en el pasado y eficientar el gasto público es una muestra de ello. Vemos ahorita el chavito cómo sale bien contento, hasta de bañarse, porque ya recibe su beca. Creo que es una motivación”.

El Mijis mencionó que llevar casa por casa el apoyo a los estudiantes, muestra el interés del Gobierno de Mazatlán.

“Me voy contento con este tipo de acciones, y el hecho de que vengan casa por casa, pues no habla mal, habla.. imagínate el gasto que tiene que llevar, la gasolina, el traslado, pero es más chido que vean que el Municipio está trabajando, que los encargados de la instancia juvenil estén trabajando”.