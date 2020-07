Ya empezó a declarar Emilio Lozoya, “hay que cuidarlo mucho”: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) cuidar mucho a Emilio Lozoya, “no solo por su salud, que también merece eso como ser humano, sino cuidarlo físicamente. No porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor, porque según la información que se tiene, ya hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos. Y de el manejo de dinero.”

El mandatario expresó su coincidencia con la FGR en torno a conferirle al ex director de Pemex, un trato de testigo colaborador, porque es muy importante lo que tiene que decir.

La delincuencia de cuello blanco, como la delincuencia organizada, opera en bandas, señaló el mandatario en la conferencia matutina. “Considero que si existe el marco legal en el país, debe de aplicarse, así se obtiene información; antes no se sabia cómo actuaba la delincuencia de cuello blanco”.

Durante la conferencia de prensa fue cuestionado sobre los privilegios que se la han otorgado a Lozoya desde su llegada al llevarlo directamente al hospital, sobre lo cual, López Obrador respondió de entrada: “estoy de acuerdo con la Fiscalía”. Aludió al trato que se les da a los testigos protegidos en Estados Unidos y en otros países y si aquí el marco legal lo permite consideró que debe aplicarse.

López Obrador dijo haberse enterado por “los medios, porque se filtró esa declaración, ya se tiene, ya casi es de dominio público, y al parecer es real, es cierta. Entonces lo que el va a decir, si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía van ser declaraciones trascendentes muy fuertes. Y podría como no, hay que cuidarlo, publicó La Jornada.

“No se trata de meter a la cárcel a uno, dos, tres, veinte, mil personas , no solo eso. Es que no se repita esos hechos vergonzosos y que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de todo tipo, de que el que no transa no avanza. Vamos al carajo con todo eso”, expuso.