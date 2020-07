‘No se declarará la guerra’, afirma AMLO ante difusión de video del CJNG

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no declarará la guerra” al crimen organizado, luego de ser cuestionado sobre el video donde aparecen armados, con uniformes y en vehículos equipados, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario consideró que el narcotráfico es una de las consecuencias del abandono a la población y una “herencia” de los anteriores gobiernos”.

Ante las expresiones en redes sociales de que se trata de “un ejército”, apuntó que se observa a 80 presuntos integrantes de este grupo de la delincuencia, y cuenta con un informe realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional sobre ello, de acuerdo a La Jornada.

“Estoy seguro que ese día se plagó en internet, se infectaron de este tipo de cosas por la desesperación y por el coraje, entonces hay que serenarnos todos. Lo que opino es que son grupos de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo, de que imperó la corrupción y de que hubo impunidad. Es lo que nos heredaron, pero poco a poco vamos a ir garantizando la paz y seguridad como se ha venido logrando”, indicó durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional.

Refirió que junto con dicho video se le cuestionó “que yo sólo los acuso con sus mamás, (pero) yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos; no balazos. Eso de que no me van a temblar la manos; el ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión, ya no”.

Si se mantiene la ley del talión, agregó el mandatario, “nos vamos a quedar tuertos o chimuelos”, a la vez que reiteró que no se puede enfrentar la violencia con violencia, por lo que no se modificará su política de seguridad. El combate a los grupos delincuenciales se hará con inteligencia más que con fuerza y “no se declarará la guerra”.

Dijo que no se prestará el espacio de la conferencia matutina para propaganda de grupos de la delincuencia, aunque “ya no pasa nada” por hacerlo debido a que la población está muy consciente.

“¿Por qué se tienen que hacer estas cosas?, para llamar la atención, porque la verdad el pueblo está apoyando y está respaldando al gobierno, y la gente está siendo atendida, y ya no hay impunidad”, añadió.

Momentos antes, integrantes del gabinete de Seguridad ofrecieron un balance de las acciones en esta materia. Tras ello, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que hay un respaldo decidido de las Fuerzas Armadas, y “sin regateos han apoyado las decisiones que se están tomando para transformar al país”, por lo que son dos pilares del Estado mexicano que colaboran en el proceso de transformación, con lealtad a la patria.

Acciones como la destrucción de plantíos de drogas y laboratorios químicos se sigue haciendo, pero explicó que la diferencia es que ahora se atienden las causas que originan la violencia.

Mientras más atención se brinde a los jóvenes y mejor ejemplo dé el gobierno, combinado con menor corrupción, “habrá más paz. Eso nos está dando resultado”.