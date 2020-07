Manuel Alejandro Castro, un crimen impune

“El lunes 13 de julio se cumplió un año, el martes 14 se ofició una misa en su recuerdo; pero eso no cura el dolor, la tristeza y la decepción que siento por nuestro actual sistema penal y de nuestras instituciones judiciales plagadas de corrupción y de crimen organizado”, dijo el abogado, René Castro Lizárraga.

Sumido en el dolor y la tristeza por el asesinato de su hijo Manuel Alejandro Castro López, de 15 años, ocurrido el 13 de julio de 2019 en Mazatlán, René Castro Lizárraga, siente decepción de las autoridades encargadas de impartir justicia en Sinaloa, porque a un año de distancia no han dado con los autores intelectuales.

“Quiero expresar mi tristeza y decepción porque ya ha pasado un año de los hechos y no han dado con los autores intelectuales del crimen de mi hijo”, critica.

Lea: El silencio del vicefiscal; teme René Castro que crimen de su hijo quede impune https://bit.ly/2CuLLR7

Castro Lizárraga, abogado de profesión, afirma que la pandemia del coronavirus que azota al mundo ha influido para que la investigación del crimen de su hijo, sea aun más tardado de lo que ya era antes de la epidemia.

“Sigo manteniendo la convicción de que la vicefiscalía va a hacer su trabajo, nada más que sí se me está tardando; yo mantengo mi respeto, mantengo la espera pero les pido que lo hagan lo más expedito posible”, enfatiza.

Fue la noche del 13 de julio de 2019, cuando Manuel Alejandro fue asesinado por un hombre armado que irrumpió violentamente en la casa de René Castro Lizárraga, ubicada en la colonia San Francisco II, en Mazatlán, Sinaloa.

Castro Lizárraga trabajaba en un proyecto de regularización de terrenos en su colonia y otras aledañas que beneficiaría a decenas de colonos que vivían en la incertidumbre jurídica de los terrenos donde construyeron sus casas.

Desde esa perspectiva, los líderes del Movimiento Amplio Social Sinaloense en ese entonces manifestaron que los móviles del crimen de Manuel Alejandro habría sido ocasionado por intereses económicos y políticos.

“El jovencito Manuel Alejandro Castro López, de 15 años, fue víctima de la violencia asesina ligada a intereses económicos y políticos, que pretendían cegar la vida del licenciado René Castro Lizárraga, exigimos que se investigue y se castigue a los asesinos materiales e intelectuales”, afirmaron.

El jueves 16 de julio, Castro Lizárraga dijo que se debe investigar a fondo a todos los que estén involucrados, porque considera que los móviles del asesinato giran en torno al problema de la tenencia de la tierra, en Mazatlán.

“Todo gira en torno a la tenencia de la tierra, a lo mejor aquí hubo gente que especuló, que me vio como un tonto, que me quisieron hacer a un lado, pero a qué costo, privando de la vida a mi hijo Manuel Alejandro”, asegura.

El 16 de octubre de 2019, al cumplirse casi 100 días del homicidio, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES) detuvo y vinculó a proceso al presunto responsable identificado como “Aarón N”, imputado de privar de la vida de Castro López.

La FGES informó en 2019 que policías, peritos y el Ministerio Público realizaron una investigación, logrando obtener datos de prueba y la identidad de “Aarón N”, contra quien se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante el juez de control y enjuiciamiento penal de la causa penal 563/2019.

El 21 de noviembre de 2019 el entonces Vicefiscal de la Zona Sur, Cruz Alejandro Flores Salazar, fue sustituido por su homólogo, José Francisco López Leal, quien antes de asumir el cargo, recibió a René Castro Lizárraga, en su calidad de víctima del delito, para darle seguimiento a la causa penal 563/2019.

-¿Ya hablaste con el nuevo Vicefiscal de la Zona Sur en Sinaloa?-se le pregunta a Castro Lizárraga.

-Hablé con él, antes de que asumiera el cargo, pero ya ves que atravesaron los meses de la pandemia, pero entiende uno que por la pandemia, obviamente se redujo la movilidad de casi todo, incluidos los juzgados. Ahora que ya se abrió la nueva normalidad, pedí una audiencia al Vicefiscal y me dijo que me iba a recibir en estos días, para darle continuidad a la causa penal 563/2019.

-¿Crees que a un año de ocurridos los hechos, la Vicefiscalía ha avanzado en la investigación?

-Yo creo que no ha avanzado mucho por la cuestión de la pandemia. Pero espero que recuperen el tiempo. Ya se cambió al agente de la agencia de homicidios dolosos, me acaban de avisar que lo cambiaron recientemente. Ya me entrevisté también con él, para que le den continuidad a esto. No puede ser posible, ya pasó un año y no se ha dado con los autores intelectuales.

Cronología de los hechos

-13 de julio 2019. Un sicario irrumpe violentamente en el domicilio de la familia Castro López, ubicada en la Ampliación de la colonia San Francisco II en Mazatlán, y priva de la vida a Manuel Alejandro Castro López, hijo del abogado René Castro Lizárraga.

16 de julio -La mañana del martes 16 líderes sociales, colonos y desplazados de la sierra acudieron a la Vicefiscalía Zona Sur, para exigir justicia y el esclarecimiento del asesinato del adolescente.

-16 de octubre. La FGE informó que detuvo al presunto responsable, identificado como “Aarón N” y fue vinculado a proceso.

– 21 de noviembre de 2019. El Vicefiscal Cruz Alejandro Flores Salazar es sustituido por su homólogo José Francisco López Leyva.

-13 de julio de 2020. En medio de la pandemia del coronavirus, se cumple un año del asesinato de Manuel Alejandro. Su padre, René Castro Lizárraga, reclama que a un año del crimen, la Vicefiscalía de la Zona Sur, no haya dado con los autores intelectuales del homicidio.