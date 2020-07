Descarta Quirino cierre de playas en Mazatlán

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel descartó que se vayan a cerrar las playas en Mazatlán ya que se está ofreciendo la confianza a los visitantes de que es un destino turístico certificado.

“No va a haber esa condición, precisamente por eso porque se está dando la confianza y la garantía, la certeza a quienes nos visitan de que Mazatlán es un destino certificado”, expuso.

Al ser cuestionado respecto a que si en Sinaloa esta controlado el coronavirus, consideró que “no podemos confiarnos, pero tenemos que seguir trabajando y sobre todo todos nos tenemos que cuidar, cada uno”.

Ordaz Coppel dijo no estar de acuerdo con la obligar a la población a que use cubrebocas,medida que sí han adoptado en otras entidades.

“Yo he estado exhortando mucho a que la gente use cada vez más cubrebocas, pero no estoy de acuerdo en la obligatoriedad. Yo tengo mucha confianza en la gente”.

Desde el 1 de julio a la fecha, las playas de Mazatlán se han visto aglomeraciones en algunos puntos, por lo que las autoridades municipales han optado por aplicar un semáforo a través de una aplicación en la que se indica a través de colores el estatus en que se encuentra y si es apta para seguir recibiendo bañistas o ya está saturada.