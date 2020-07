Se está protegiendo a las mujeres como nunca, en México no se violan derechos humanos: AMLO

Luego de que se diera a conocer que se notificó al Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y a Zacatecas la cancelación de recursos para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el Presidente fue cuestionado al respecto y rechazó tal versión.

Andrés Manuel López Obrador negó que exista una disminución de presupuesto para la Alerta de Violencia De Género, aseguró que “Nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora”.

-¿Por qué su gobierno ha fallado a las mujeres para vivir una vida libre de violencia, y qué están haciendo para cambiarlo?

-No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución de presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres en México como ahora, en México no se violan derechos humanos.

Antes, el estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, señaló, ya no es el México de antes.

“En México no hay tortura, no se permite, en México no hay masacres, en México estamos construyendo la paz con justicia, nosotros consideramos que si hay justicia, hay paz”, dijo.

Nunca, los grupos vulnerables habían tenido tanto apoyo como ahora, agregó.

Al insistirle respecto a las acciones concretas que lleva a cabo el Gobierno de México para proteger a las mujeres, López Obrador dijo que es atendiéndolo de origen.

El mandatario sostuvo que no se protege a delincuentes. “Lo que debes de tomar en consideración para tener los antecedentes, contextualizar lo que está sucediendo en México, es que en nuestro país, con el apoyo de organismos internacionales, se impuso una política de sometimiento de empobrecimiento, se abandonó al pueblo porque se dedicaron a saquear a México”.

Al cuestionarle que las mujeres se sienten frustradas porque no se avanza en su protección, López Obrador dijo que “Es una visión distinta, nosotros pensamos que se avanza, que la gente tiene confianza en el gobierno, ya no es lo mismo que antes, desde luego son problemas complejos, grandes problemas nacionales, pero estamos enfrentando, ahora que manda el pueblo hay justicia”, acotó. Con información de Eje Central.