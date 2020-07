Agobia a los abogados el prolongado cierre de juzgados

Se sienten abandonados, no escuchados ni valorados. Su situación económica es crítica. Desde hace casi cuatro meses sus ingresos cayeron al suelo porque se detuvo el trabajo en los juzgados a causa de la pandemia de Covid-19.

No han tenido apoyos, ni créditos, ni ahora certeza de cuando pudiesen reanudarse las actividades para continuar con sus tareas de litigio como abogados ante los diferentes juzgados.

“Nadie nos voltea a ver, nos han abandonado hasta nuestros clientes”, lamenta el vicepresidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Carlos Valle Saracho, al revelar que tampoco sus clientes abonaron los honorarios pendientes por diligencias realizadas.

En los últimos días se han multiplicado los memes entre el gremio para ilustrar la situación precaria que viven los abogados que trabajan por su cuenta o en despachos, ante el desplome de la actividad profesional que es su fuente de ingreso. Los más afortunados son aquellos que combinan sus actividades de litigio con la docencia u otra actividad comercial, que les ha permitido un ingreso, aunque fuese pequeño, para el sustento familiar.

Los abogados temen que el último acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que fijó el 17 de julio el plazo para la suspensión de las actividades de los juzgados se prolongue, como los anteriores, pero ahora hasta el mes de agosto para que el personal goce de su acostumbrado periodo vacacional.

Valle Saracho cuestiona que se haya considerado más importante la apertura de gimnasios en lugar de reconsiderar la reactivación de los juzgados y tribunales con los protocolos necesarios, como lo están haciendo la plazas comerciales o bancos, de regular la cantidad de personas que tienen acceso y la toma de temperatura.

“Los abogados somos parte de una sociedad y queremos trabajar. Tenemos desde marzo que no trabajamos. Estamos seriamente mortificados y preocupados”, expresa

“Nos han venido viendo la cara de tontos”, señala al referirse a las cuatro modificaciones del Supremo Tribunal de Justicia sobre las fechas que se han establecido para la apertura de juzgados.

“Tendremos que vender paletas, tamales, mientras se dignan a abrir”, señala al rechazar que el personal de los juzgados este trabajando en casa, sino que han tomado estos días como vacaciones porque así se muestran en sus perfiles que tienen en Facebook.

En Mazatlán, un grupo de abogados han manifestado su desacuerdo con las medidas de mantener congelada la actividad en los juzgados, incluso solicitaron un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito el pasado jueves.

Los litigantes encabezados por José Guadalupe Morales y con el nombre de “Abogados Unidos de Mazatlán” reclamaron la suspensión del servicio público de impartición de justicia y el cierre de inmuebles donde labora el personal judicial y atención al público, por considerar que la impartición de justicia es un derecho humano.

El abogado Guadalupe Morales opina que nunca se debieron haber suspendido los juzgados por ser una actividad esencial a nivel federal y reprocha que en Sinaloa se haya considerado más esencial la venta de cerveza, lo cual generó más contagios.

Expone que si a alguien le hacen un fraude o un robo no se pueden hacer denuncias porque no se están atendiendo esos asuntos, ni hacer el seguimiento de un expediente. “Ahorita hay que aguantarse si le robaron en su casa, o si el mecánico se quedó con el dinero que le pagó y no se lo arregló, no hay donde denunciar el abuso de confianza, el robo, etc”.

Señala que los abogados están dispuestos a cumplir con el nuevo orden, aunque anticipa que se van a poner reglas que no están señaladas en ninguna ley, por lo que demandó a los legisladores a trabajar en la reglamentación de nueva normalidad que implicaría una limitación del acceso y de los tiempos en los juzgados, o bien a los litigantes mayores de 60 años.

En contraparte con la suspensión de actividades en juzgados, cuestionó que en el gobierno estatal nunca se detuvieron las oficinas de Recaudación de Rentas en donde se aplicó una estrategia para evitar los contagios.

Indica que en el Estado de México por vía de un amparo se logró la apertura de juzgados, en tanto que Jalisco se reanudaron actividades por manifestación de agrupaciones de abogados.

Reconoce que se han abierto algunas actividades, pero que se requiere que se abran todas las actividades de los juzgados.