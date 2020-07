Acusa PRI que revisan cuentas públicas con ‘chicanadas’ y ‘artimañas’

Previo a la lectura en el Pleno del Congreso del Estado de los dictámenes sobre los informes de ocho cuentas públicas 2018 de Ayuntamientos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, acusó a la Comisión de Fiscalización de actuar con “artimañas” y “chicanadas”.

Los dictámenes presentados contenían la votación favorable de la no aprobación que la Auditoría Superior del Estado hizo a los Ayuntamientos de Choix, Concordia, Cosalá, Angostura, El Fuerte, Guasave y Navolato, además el sentido reprobatorio a Salvador Alvarado que la ASE había remitido como favorable.

Jacobo Gutiérrez señaló que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado vicia de origen y de manera irresponsable la revisión de las cuentas públicas correspondientes al 2018 y abre el camino para futuras impugnaciones por parte de los entes fiscalizados.

Recordó que el año pasado en el análisis de las cuentas públicas de 2017, los decretos fueron vetados por el gobierno estatal, por violaciones a la legalidad, y que existe una controversia constitucional sin resolver.

“Pero la Comisión de Fiscalización no aprendió la lección y está repitiendo las mismas violaciones a la ley, asumiendo facultades que no le corresponden y cambiando el sentido de las determinaciones técnicas de la Auditoría Superior del Estado”, expresó.

Ahora a diferencia del año pasado, en la revisión de las cuentas públicas se sustituyó la denominación de dictamen para presentarlos como acuerdos, los cual lo consideró como una clara violación al marco legal.

Recalcó que la Comisión de Fiscalización se está extralimitando en sus atribuciones, ya que ninguna ley le otorga facultades para definir la calidad de la dictaminación, ni para cambiar su denominación.

Sergio Jacobo comentó que existe una diferencia clara e importante entre lo que es un Decreto y un Acuerdo, ya que este último no requiere para su validez la sanción, promulgación y publicación en el periódico oficial.

“Y esta es la verdadera razón del cambio de Decreto a Acuerdo, porque se quiere evitar la posibilidad de que estos dictámenes sean observados o vetados, cuando estos son instrumentos legales y legítimos en un sistema de división de poderes”, afirmó .

Previo a la lectura de los dictámenes la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, decretó un receso porque se percató que los documentos presentados por la Comisión de Fiscalización no habían adjuntado el voto particular y los argumentos que presentó en la reunión de trabajo la diputada del PRI, Ana Cecilia Castro, quien en todo momento se opuso a la opinión de sus compañeros, en su mayoría integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.