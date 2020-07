Aceptan demanda de amparo de abogados por cierre de juzgados

El Juzgado Octavo de Distrito aceptó la demanda de amparo que presentó el Grupo Abogados Unidos de Mazatlán por la decisión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de suspender la actividad los juzgados en Sinaloa desde hace casi cuatro meses.

José Guadalupe Morales, quien encabeza al grupo de abogados, considero que al haber admitido el Juzgado Octavo de Distrito la demanda de amparo ya les está dando la razón.

Comentó que en otros estados del país los abogados han optado por esta vía jurídica para lograr la reactivación de los juzgados.

Los abogados reclamaron la suspensión del servicio de justicia y cierre de inmuebles en donde labora el personal de judicial y atención del público en general, acordado desde el pasado 19 de marzo por el riesgo de contagios de Covid-19.

Señalaron que el Supremo Tribunal de Justicia que representa en el Poder Judicial Estatal debe otorgar y administrar el servicio de justicia, a fin de solventar un derecho humano que está señalado en la Constitución.

Cuestionó que no puede ser que a otras actividades se les haya autorizado la reapertura mientras que la sociedad no pueda seguir los procedimientos para reclamar sus derechos.

El abogado consideró que si bien el Supremo Tribunal de Justicia debe velar por la salud de todo el personal que labora en los juzgados, los abogados y los mismo ciudadanos que acuden, deben aplicarse reglas para operar como se ha hecho en diversos establecimientos comerciales para evitar aglomeraciones.

Entradas supervisadas, cubrebocas, sana distancia, uso de guantes, carretas, son parte de las medidas que se pudieron aplicar desde el primer día que se suspendieron labores, como parte de la nueva normalidad que se deben operar, indicó.

Por ser la administración de la justicia un servicio esencial, éste no pude ser postergado por más tiempo en la inactividad de los juzgados, enfatizó.