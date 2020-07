Cerrará la UAS el ciclo escolar este viernes

Este viernes 17 de julio la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) cerrará formalmente el Ciclo Escolar 2019-2020, informó el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, quien enfatizó que la Casa Rosalina no quiere ser en el estado factor detonante de una infestación de Covid-19 y por ello se reitera que el nuevo año escolar se podría iniciar de manera virtual.

A través de Radio UAS, Guerra Liera informó que se concluye dando cumplimiento con todos los contenidos programáticos cubiertos y atendidos por los estudiantes de manera adecuada.

“En el nivel medio superior todas las unidades académicas y sus extensiones lograron cubrir la totalidad de los contenidos, todas las asignaturas han sido evaluadas, las actas de exámenes ordinarios para cerrarse y esta semana se realizarán exámenes extraordinarios como última actividad del Ciclo Escolar 2019-2020 (…) en el nivel superior (terminan) cerca de mil 900 grupos atendidos de los distintos programas educativos”, explicó.

El Rector reconoció el trabajo de la institución, docentes, alumnos y padres de familia para llegar al cierre del ciclo.

Detalló que estos grupos abarcan los programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciaturas y posgrados que transitaron adecuadamente a las aulas virtuales; además se desarrollaron 10 mil 841 cursos en línea y fueron 4 mil 587 maestros que trabajaron con más de 57 mil 643 estudiantes.

“Termina exitosamente, tenemos cobertura muy cercana al 100 por ciento, y podemos decir que han quedado en algunas áreas prácticas pendientes, que era imposible realizar (…) y que estas prácticas las estaremos reponiendo con una modalidad que será una especie de un diplomado certificado, curso-taller totalmente gratuito y que tendrá valor curricular en cuanto haya condiciones en el próximo semestre”, detalló.

Un 87 por ciento de los estudiantes obtuvieron resultados aprobatorios en las diferentes asignaturas tanto de nivel medio superior, como nivel superior, TSU y posgrado que les ha permitido avanzar al siguiente ciclo y señaló que se tienen más de 70 programas de especialidades de maestrías y doctorados cuyas clases se han sostenido en línea, se han seguido elaborando las tesis y sólo se han hecho los exámenes recepcionales con el mismo rigor de manera presencial.

Indicó que ya se han estado elaborando las programaciones de la carga académica para los docentes, los grupos que atenderán y las temáticas para el próximo semestre, a través reuniones con Contraloría Académica, Recursos Humanos y con los directores de las escuelas en la idea de tener terminado este trabajo antes de que inicie el siguiente ciclo y que los maestros estén preparados.

Guerra Liera sostuvo que la UAS no se ha detenido y que ha cumplido con el cierre de este ciclo que están preparados para seguir en esta dinámica y atender la demanda de ingreso en los próximos ciclos escolares.

Con relación a la fecha de inicio y la modalidad del nuevo Ciclo Escolar, dijo que el avance del proceso de Admisión y la realización del Examen CENEVAL se darán a conocer el próximo viernes durante Sesión Virtual del Consejo Universitario.

“En mi opinión no vamos a exponer al personal universitario a situación de riesgo (…) vemos a nivel estado, a nivel nacional y mundial que no hay una desaceleración, no hay pasos a seguir que nos permita garantizar que el inicio del próximo ciclo lo podamos hacer sin riesgo de manera presencial, aún cuando se tomen medidas en este protocolo de sanitizar espacios (…) creo que va todo indicando que estaremos iniciando de manera virtual”, consideró.

Hasta hoy no se tiene la garantía de que la pandemia por Covid-19 vaya a la baja, de que el número de contagios disminuye, de que en dos o tres meses Sinaloa, México o el mundo estén totalmente libres de ella, por lo que la UAS asumirá con responsabilidad el trabajar intensamente el nuevo ciclo escolar, pero sin descuidar ni exponer a ningún personal administrativo, académico o de confianza a que sea contagiado, indicó.

Reiteró que la UAS “no estará paralizada”, seguirá trabajando de manera virtual, “que los administrativos, los académicos y los funcionarios estamos desquitando el salario, estamos generando conocimiento, preparación, pero sobre todo estamos siendo un muro de contención en lo que nuestra comunidad representa: más de 168 mil universitarios para evitar que seamos vectores que aumenten el nivel de contagio en nuestra sociedad”.

Hizo un llamado a los universitarios y a la sociedad en general a que tomen las medidas necesarias para evitar contagiarse.