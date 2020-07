Desestima Salud que hueco en reporte de laboratorios privados sobre pruebas incremente cantidad de casos

Los laboratorios privados que realizan pruebas de Covid-19 no están reportando en tiempo y forma tanto la cantidad realizada como los índices positivos y negativos en ella, sin embargo, según el secretario de salud Efrén Encinas Torres, esto no vendría a incrementar el número de contagios reportados.

Un promedio de porcentaje diario se están confirmando en laboratorios privados, sin embargo la Secretaría en su reporte epidemiológico diario no está desglosando cuántas de estas se están haciendo en privados, públicos y cuantos positivos y negativos.

Según reportó Encinas Torres, el Laboratorio Estatal reporta alrededor de 75 casos diarios en promedio a lo largo de más de 120 días de pandemia sin embargo no dio a conocer una cifra con respecto a los privados, argumentando que al margen de la cifra sí se le está dando seguimiento a cada paciente que resulte positivo por el virus SARS-CoV-2.

“Los niveles de los laboratorios privados nosotros establecimos un convenio para el mismo, algunos de ellos inicialmente estaban reportándolo, sin embargo nos quedamos en el sentido estricto de la debida regulación porque inclusive giramos una instrucción con carácter jurídico a la industria privada para la debida integración de la información, pero sí sabemos que a los pacientes que se les hace la prueba y que salgan positivos, esas pruebas dadas con un valor positivo, ya sea en el Laboratorio Estatal de Salud Pública o en cualquier otro de carácter privado son dados un seguimiento y solicitados por algún médico tratante, y que ese médico que la solicitó, habiendo sido positivo, el paciente se trató, ese paciente recibió manejo, de tal manera que viene a asegurar el tratamiento de la persona”, dijo.

Recientemente el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC (CIAD), un laboratorio de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACyT), está elaborando pruebas para el IMSS debido a que este último generó una alta demanda y con ello un retraso considerable que resultó en el rebote de las cifras durante algunos días de junio.

Sin embargo esto no significa, según Encinas Torres, que los casos se multipliquen sino que únicamente se reportan con demora aunque de esto no haya evidencia por el momento, dado que de ser así, la capacidad hospitalaria no sería suficiente para atender a los casos.

“En el contexto de vigilancia epidemiológica tendríamos un incremento de casos tremendos, saturados los hospitales y no los tenemos, y a eso me refiero yo que independientemente del resultado positivo del laboratorio que sea ese paciente está siendo tratado y seguido la búsqueda de sus contagios puesto que si no tendríamos saturado nosotros los hospitales”, añade.