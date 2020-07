México entre los 20 países con la pandemia más mortífera

La curva de contagios no se ha aplanado, la mortalidad va en aumento, varios estados dan marcha atrás en la apertura de actividades y la pandemia no tiene para cuando dar muestras de tregua

En marzo, Europa, y específicamente España, Francia e Italia, eran el centro de la pandemia de Covid-19; las imágenes de hospitales colapsados y ataúdes siendo trasladados de una ciudad a otra ante la falta de lugares en los cementerios ocupaban las primeras planas y los espacios de los noticieros de todo el mundo.

Tres meses después, el centro de la infección que hasta el momento suma más de 10 millones de casos y más de 500 mil muertes, se trasladó a América y México se ubicó pronto entre los 20 países con la epidemia más letal. Ayer domingo el país sumó 30 mil 639 fallecimientos, superando a España (28 mil 368) y a Francia (29 mil 896) y de mantenerse la tendencia, las próximas semanas podría alcanzar también a Italia (34 mil 861).

La Universidad Johns Hopkins (JHU por su siglas en inglés), que publica información y estadísticas de la incidencia y se ha convertido en un parámetro mundial de información sobre la pandemia, sitúa actualmente a México entre los 20 países más afectados por el Covid-19 en el mundo y hasta este lunes calculó que 24.28 personas por cada 100 mil habitantes han fallecido por la infección.

La estadística ubica a México en el séptimo lugar entre los países más afectados por la pandemia y en el 16 a nivel mundial. Si se calcula el número de muertes por cada 100 casos confirmados, la República Mexicana estaría en segundo sitio con 11.9 fallecimientos, sólo superada por Reino Unido (15.4).

Para la universidad estadounidense, la mortalidad es uno de los parámetros más importante para medir la carga de Covid-19. La aplicación de más pruebas permite identificar a más personas con casos más leves, lo que reduce la relación de casos y letalidad, añade. Pero también existen otros parámetros que inciden en la mortalidad, como son las poblaciones de mayor edad, las condiciones de los sistemas de salud. En México las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, tienen una relación directa con las muertes ocasionadas por coronavirus.

En la conferencia diaria de la Secretaría de Salud Federal las cifras de los decesos se abordan apenas por encima, no hay mayores detalles ni explicaciones sobre su incremento. Tanto Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, hacen hincapié en que los decesos que se reportan diariamente y que han rebasado los 500 ó 600 diarios en la última semana, ocurrieron en su mayoría en los 10 días previos.

En Sinaloa, de acuerdo a la estadística nacional han fallecido mil 407 personas, es decir que la tasa de letalidad por 100 mil habitantes es de 44.57; en la Ciudad de México, donde la semana anterior el semáforo cambió a naranja, la cifra es de 63.78; en Baja California de 55.33; en Tabasco 44.75 y Quintana Roo 36.33 Estos son los cinco estados con la mayor letalidad a nivel nacional. Tanto la entidad como BC , Tabasco, permanecen en semáforo rojo, que representa riesgo máximo de contagio.

Este lunes el gobierno de Quintana Roo anunció que debido al incremento de casos de coronavirus y aun cuando se encuentra en semáforo naranja, se volverán a aplicar restricciones de movilidad y confinamiento en 11 municipios.

A nivel estatal Culiacán con 548 muertes, es el municipio con mayor letalidad, seguido de Ahome con 291; Guasave, 182; Mazatlán, 167; Salvador Alvarado, 65 y Navolato 49.

La cifra de decesos reportada en Sinaloa por la Secretaría de salud estatal es de mil 425.

¿México está aplanando la curva de contagios?

Autoridades de Salud Federal y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han insistido desde mayo que hay un aplanamiento de la curva de contagios en el país, por lo que a partir del 1 de junio inicio la “nueva normalidad” para la reactivación gradual de las actividades y la vida cotidiana a partir de un semáforo dividido en cuatro colores: rojo, que significa máximo riesgo de contagio, naranja, riesgo alto, amarillo,riesgo medio y verde, nivel bajo.

Pero la “nueva normalidad” inició en todo el país en semáforo rojo. Hasta el viernes, 14 estados, entre ellos Sinaloa, se mantenían en ese color; el resto pasó a color naranja, incluyendo la Ciudad de México y Quintana Roo, que junto con el estado se ubicaron durante más de un mes como los punteros en el ranking nacional de la epidemia.

La determinación de México de relajar las medidas de confinamiento contradicen los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda a los gobiernos de todos los países tener tasas de positividad por debajo del 5 por ciento al menos 14 días antes de reducir las medidas de distanciamiento social. En el país hasta el jueves 2 de junio esta oscilaba en el 21.07 por ciento.

Para la Universidad Johns Hopkins, en el país no se ha logrado aplanar la curva, y al contrario la epidemia sigue en aumento. la SS Federal reporta 256 mil 848 casos positivos, de los cuales 26 mil 295 están activos.

“En una línea de tendencia de casos totales, una curva aplanada se ve como suena: plana. En los cuadros de esta página, que muestran nuevos casos por día, una curva aplanada mostrará una tendencia a la baja en el número de casos nuevos diarios”.

Para mostrar el panorama de los 10 países más afectados por la pandemia, se elaboraron gráficas a partir de un promedio de los cinco últimos días para visualizar el número de casos nuevos de Covid-19 y calcular la tasa de cambio.

En la gráfica, México aparece con una flecha roja y la estimación “Arriba”, es decir que la epidemia sigue en ascenso. La institución llegó a la conclusión al observar que los casos positivos reportados en el país tuvieron un incremento entre el 28 y el 2 de julio. Es decir que el jueves se tuvo la cifra más alta con 6 mil 741 casos nuevos, el miércoles 5 mil 681, el martes 5 mil 432, el lunes 3 mil 805 y el domingo 4 mil 050.

De acuerdo a la SS Federal, dichos casos ocurrieron en los 10 días previos a la fecha del reporte en la plataforma nacional.

Para el investigador Moisés Santillán, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en Monterrey, la epidemia sí va en descenso.

El investigador, quien publica informes sobre el estado de la epidemia en el país, analizó la evolución de los casos hospitalizados, al considerar que los casos confirmados no “son un buen indicador”, porque en el modelo centinela que funciona en México, “los casos confirmados corresponden a una muestra del total de pacientes sintomáticos contagiados de esta enfermedad. Sin embargo, no se trata de una muestra representativa, pues está fuertemente sesgada en favor de los pacientes que requieren hospitalización. Esto no sería tan grave si no fuera porque la magnitud del sesgo cambia de una entidad a otra, así como en función del tiempo”.

Es así que concluye que durante la primera quincena de junio el número de pacientes que requirieron hospitalización y cuyos síntomas empezaron en esos días, se mantuvo más o menos constante entre el 1 y el 2 de junio, y “a partir de entonces ha empezado a disminuir lentamente”.

“La buena noticia es que a nivel nacional, la epidemia parece haber alcanzado su punto máximo y empieza a descender. Por supuesto, eso depende de que se mantengan la tendencia actual, cosa que a su vez depende del comportamiento de la sociedad”.

López-Gatell dijo el jueves 2 de julio, ante la pregunta del alto número de muertes y contagios, que no se puede ver la epidemia de Covid-19 de manera unilateral en el país, porque está relacionada con los problemas de salud de la población, los factores económicos y de un sistema de salud deteriorado.

“En México ha habido muertes, todas y cada una lamentables… pero las personas que han fallecido no fallecieron porque estuvieran saturados los hospitales, fallecieron porque el Covid les quitó la vida, pero no olvidemos a quienes les quitó la vida: a adultos mayores y en México a diferencia de Europa a personas que tienen enfermedades crónicas”, consideró.

“Si estamos arriba o no de España no hay que perder de vista también que esta es realidad de España, y esa es la realidad en España, más un detalle, contar casos y comparar países con poblaciones diferentes es un error metodológico, porque obviamente donde hay más población, más personas viviendo existe la posibilidad de que haya un mayor número de eventos, en este caso muertes, hospitalizaciones, casos”.

Artículo publicado el 05 de julio de 2020 en la edición 910 del semanario Ríodoce.