“Fraudes electorales son una de las manchas que más han ofendido al pueblo”: AMLO

“Vamos a desterrar los fraudes electorales; son una de las manchas que más han ofendido al pueblo y denigrado a nuestra nación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina sostuvo que los mexicanos “debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y libres; que no haya utilización del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a ningún partido o candidato; que no se repartan dádivas, despensas, frijol con gorgojo; que no se rellenen las urnas; que no se vote más de una vez; que no voten los finados como era antes; que no se falsifiquen las actas; que las autoridades electorales actúen como verdaderos jueces, imparciales. Todo eso lo tenemos que cuidar”.

Recordó que el fraude electoral ya es considerado delito grave y pidió que, al velar por la aplicación de la ley con respeto a las instituciones, “nadie se enoje porque vamos a estar pendientes”.

Al mismo tiempo, el mandatario llamó a las grandes corporaciones y medios de comunicación a no intervenir a favor de un candidato o partido político.

“Que haya equidad, piso parejo para todos y que se respete el voto ciudadano. (…) No queremos darle a nadie el trato que a nosotros nos dieron. No nos veían como adversarios a vencer sino como enemigos a destruir. Nosotros no vamos a actuar de esa forma. No utilizar la violencia”, enfatizó.

Indicó que la revocación de mandato será un espacio de participación democrática para que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica.