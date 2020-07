Lluvias torrenciales en Japón dejan 34 muertos; 14 de ellos en un hogar de adultos mayores

Las fuertes lluvias registradas en Japón que ocasionaron inundaciones y deslizamientos de tierra, han dejado 34 personas sin vida, entre ellas 14 que se encontraban en un hogar para adultos mayores.

Autoridades informaron este domingo que los equipos de rescate buscaban a otros 14 desaparecidos luego de que las inundaciones azotaran la región de Kumamoto en la isla suroeste de Kyushu, destruyendo casas, barriendo vehículos y derrumbando puentes.

El gobierno regional confirmó que 18 personas habían muerto, mientras que otras 16 fueron declaradas en un estado de “paro cardiorrespiratorio”, un término que se usa a menudo en Japón antes de que un médico certifique oficialmente la muerte, publicó el medio Lattestip.

Catorce de los fallecidos estaban en un hogar de adultos mayores inundado cuando los ríos locales se desbordaron. Los servicios de emergencia rescataron a 50 personas de la instalación.

Japan: The prefecture announced on the 5th that 18 people were killed in 3 municipalities due to the heavy rain that hit Southern Kumamoto prefecture. Another 16 are in cardiopulmonary arrest and 14 are missing. 05-07-2020 pic.twitter.com/vMkPj2vap0

