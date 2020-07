Gobernador de Michoacán cuestiona a AMLO por reunión con Donald Trump

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su próxima visita a Washington, para reunirse con Donald Trump el próximo 8 de julio.

A través de un video en redes sociales, Aureoles, de extracción perredista, consideró que la visita de AMLO podría ayudar al presidente de EU, uno de los peores en la historia estadounidense, en su intento por reelegirse en noviembre próximo.

“Quiero recordarle que usted no va a reunirse con un mandatario cualquiera, su encuentro será con el jefe de estado más racista y conservador que ha tenido Estados Unidos, un hombre que odia y promueve el odio contra personas de color, contra los latinoamericanos, contra los migrantes vengan de donde vengan, que desprecia y maldice a los mexicanos y que ha atacado y denostado a nuestro país desde su campaña electoral en 2016”, resaltó el mandatario.

Mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador por su próxima visita a EUA La soberanía de México y el respeto que merece no se negocia ni se renuncia, menos ante el Jefe de Estado mas racista con nuestro pueblo. Te invito a escuchar el mensaje que le dirijo al presidente Andrés Manuel López Obrador por su próxima visita a EUA. Posted by Silvano Aureoles Conejo on Wednesday, July 1, 2020

“Nunca ningún presidente de EU nos ha tratado de forma tan irrespetuosa y grosera. México no olvida los actos de agresión y ofensas recibido y usted tampoco debe de hacerlo, Donald Trump es un personaje que nos ha ofendido y que ha intentado imponer a nuestro país sus decisiones, que por cierto en buena medida lo ha logrado, basta recordar el despliegue de la Guardia Nacional para detener y regresar a los migrantes centroamericanos, que ha afirmado que somos el país más peligroso del mundo, que ha calificado a los migrantes mexicanos como una amenaza y que ha desacreditado a nuestro pueblo de todas las formas posibles”, dijo.

Recordó que Trump además está empecinado en construir un muro entre ambos países.

“Por todo ello quiero decirle presidente de manera franca y directa que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país, como Presidente de México y jefe del Estado Mexicano, sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como Jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad, no sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos, no agache la cabeza ante los que nos ofenden”, expresó.

“Trump ha afirmado en más de una ocasión que usa a México y esta no es la excepción, espero que usted como hombre que se dice de izquierda, sea consciente de que su visita podría estar contribuyendo a reelegir a uno de los peores presidentes de la historia de Estados Unidos, porque, una vez más, usted está siendo usado por Donald Trump.

“Quiero preguntarle, presidente, y le recuerdo que, usted también militó y fue militante del PRD. ¿Qué le hubiese dicho el Andrés Manuel en el año 2006 a Felipe Calderón si hiciera lo que usted está haciendo? ¿Qué le hubiera dicho el Andrés Manuel en el 2012 a Enrique Peña Nieto si hiciera lo que usted está haciendo? No se siga traicionando, presidente, porque en este acto de sumisión, además de traicionarse usted, está traicionando a México y a su soberanía.

“No puedo entender, que un presidente que se dice juarista, que tiene como referentes de cabecera a los héroes de la patria, sea sumiso ante Donald Trump, un hombre que me atrevo a calificar como enemigo de nuestra nación y de sus raíces más profundas… actúe con dignidad, actúe como presidente de México, le recuerdo que a la soberanía y al respeto que merece la nación ni se negocia ni se renuncia”, manifestó Aureoles.