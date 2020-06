Amplían suspensión de actividades en Gobierno del Estado

El Gobierno del Estado amplió la suspensión de actividades de todas las áreas no esenciales debido a que no hay una disminución sostenida de casos de Covid-19.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Secretario de Administración y Finanzas Luis Alberto de la Vega publicaron los decretos en los que se amplía la suspensión al 17 de julio.

El Gobierno del Estado y los organismos descentralizados están paralizados desde marzo pasado.

La primera suspensión fue el 31 de marzo y las actividades se reanudaban el 30 de abril pero se amplió al 30 de mayo.

Después se modificó al 30 de junio y ayer que vencía el plazo se volvió a ampliar.

El Gobierno Estatal también amplió los plazos para los trámites realizados en el Poder Ejecutivo.

El decreto señala que la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa en su último informe respecto de la incidencia de contagio y mortalidad del virus COVID-19 en la Entidad, realizado el día 25 de junio de 2020, publicó que se tienen un total de siete mil 646 pacientes confirmados; mil 519 sospechosos; cinco mil 454 recuperados, y se han presentado mil 519 muertes.

“Por lo anterior, es el caso que en el Estado de Sinaloa, la incidencia de contagios y de ocupación hospitalaria no ha tenido la disminución sostenible que esperábamos para estas fechas, sino que la estadística ha venido moviéndose en ambos sentidos, lo que implica que no se genere un decremento que nos permita reintegrar de manera segura a las labores al personal operativo vulnerable del Gobierno del Estado, ni aperturar las oficinas de atención al público en su totalidad, en tanto no existan condiciones para ello”, indica.