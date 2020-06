El reto es que no haya rebrote: Químico Benítez

Con el semáforo en rojo, Sinaloa anunció que a partir del 1 de julio inicia la actividad turística, con la apertura de hoteles, con una limitación del 40 por ciento en sus capacidades, playas, balnearios, campos de golf, restaurantes, y demás puntos de recreación, anunció Ordaz Coppel, al presentar el Protocolo para la Reactivación del Sector Turístico, que contempla el Distintivo de Sanidad para todas las empresas que lo componen.

Para evitar que esta decisión cause rebrotes como ha ocurrido en otros destinos turísticos de playa en Estados Unidos, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que en Mazatlán se está haciendo lo que no se hiczo en ese país.

“Esto que estamos haciendo aquí no se hizo en Estados Unidos, con todo respeto para nuestros vecinos, estamos dando el primer paso en una forma organizada, responsable de documentar lo que vamos a tener que hacer. El gobernador lo decía muy bien, ahora hay que darle seguimiento. Qué caso tener un compendio de este tamaño y que no se cumpla, vamos a tener los equipos necesarios para que se dé cumplimiento y evitar que suceda lo que no solo en California y en Florida, en otros destinos turísticos del país ya les rebotó, ese es nuestro reto”, dijo.

Este lunes el alcalde presentó un compendio con toa la reglamentación para la reapertura turística de Mazatlán.

Oscar Pérez Barros, secretario de Turismo estatal explicó que del total de los hoteles aquí en Mazatlán 163 ya cuentan con un distintivo que indica que implementan medidas preventivas.

“No quiere decir que la otra parte no lo tenga, están en el proceso, pero le falta alguna cuestión que la próxima semana van a quedar el 100 por ciento de los centros de hospedaje de Mazatlán con su distintivo, ese es el objetivo. Pueden abrir, pero les vamos a comentar tienes tantos días para cumplir porque son detalles mínimos los que les faltan”, explicó.

El funcionario reconoció el trabajo que ha hecho la iniciativa del sector turístico, especialmente en Mazatlán.

“En el caso de que pase algo, es la idea que vamos a estar monitoreando para ir tomando decisiones conjuntas de lo que se va a hacer. Es muy importante la participación de la sociedad, en realidad el gobierno está poniendo su parte, la iniciativa privada, es un trabajo arduo el que se ha llevado a cabo, ahora falta la parte de la sociedad civil yo creo que es fundamental”, agregó.

Con relación a las reservaciones, Pérez Barros indicó que es muy errático y no podría comentar en estos momentos en qué porcentaje se encuentra.

“Porque no habíamos anunciado una fecha específica de apertura. Estoy seguro que ahora que estamos asegurando que a partir del primero de julio se reapertura, las reservaciones va a ser de una manera escalonada, ordenada, estamos pensando que en las próximas semanas podríamos llegar a un 35 de ocupación, pero estamos poniendo filtros muy claros en las áreas sociales que es lo más importante donde se dan las aglomeraciones, ahí vamos en un 40 por ciento en los restaurantes con sana distancia de 1.5, en áreas de alberca también en 40 por ciento de su capacidad con 1.5 de la sana distancia, los que tienen playa es lo mismo que la alberca; no gimnasios por el momento y en los spa es solo con cita y con su sana distancia y no se pueden realizar eventos masivos”, detalló.

Se está abriendo todo lo que es sector turístico, reiteró, “hoteles, moteles, hostales y las cabañas que tenemos en el norte del estado; parques acuáticos, playas con sus restricciones y todo lo que esté alrededor del turismo y los operadores turísticos, los que operan en playa y los del tour.

Se está trabajando y hablando para ver si es posible conseguir algún descuento en algunas casetas de peaje no por el Covid, desde antes ya se venía trabajando, inclusive aquí en Mazatlán con la llegada al aeropuerto.

Con relación a la fecha de apertura de centros comerciales y los cines, Benítez Torres dijo que, al igual que en el caso de los restaurantes cuando se levantó la Ley Seca para restaurantes pidió que esperaran una semana más.

“Porque siempre los hemos apoyado, les pedí de favor dennos una semana más para prepararnos y evitar la repercusión que pudiera haber y así fue. En el caso de los centros comerciales y los cines fue lo mismo, uno de ellos trataron de abrir y les dije aguántenos para el día primero porque la reapertura de estos lugares va a ir conjuntamente con la turística y quedamos muy contentos, así va a ser. A partir del día primero hay reapertura de cines con los protocolos que ya conocen y centros comerciales con sus protocolos”, anunció.