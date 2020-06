‘No nos vamos a dejar intimidar; nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie’: AMLO (video)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que el gobierno no se va a dejar intimidar y continuará actuando.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario hizo un recuento de los hechos ocurridos en la semana anterior, entre éstos, el ataque que recibió el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Óscar García.

El propio funcionario responsabilizó en su cuenta de Twitter al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los responsables de la agresión. El mismo día del atentando fueron detenidas 16 personas señaladas como las presuntas responsables del hecho.

En el atentado murieron una mujer y dos escoltas de Omar García.

López Obrador afirmó que “se va a seguir actuando. No nos vamos a dejar intimidar; nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos”.

Sostuvo que no se van a permitir masacres, “pero sí vamos a evitar que se cometan estos atentados y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia como era antes. Hay una raya bien pintada. Una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia”.

Aun con la adversidad hay que seguir luchando para que las cosas cambien, mejoren, dijo.

El Gobierno de la Cuarta Transformación mantiene como eje principal de la estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad la atención a las causas que originan la violencia e inseguridad, aseguró.

“Para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes. Que no se fomente el sicariato, es decir, que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, a otra persona”, remarcó.

El mandatario recordó que diariamente se reúne con el Gabinete de Seguridad y las tareas de inteligencia para la prevención de delitos son fundamentales.

“Porque se tiene inteligencia se ha podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves. Hemos podido actuar antes”, explicó.