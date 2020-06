Quirino Ordaz: gobernar en la frivolidad

Sinaloa es uno de los centros neurálgicos del coronavirus en México; las sedes del contagio se mantienen durante semanas; aumentan los sospechosos, los casos confirmados, los activos se mueven de una ciudad a otra… y el gobernador hablando en tuiter de futbol, de estadios nuevos y hasta de “Pepito”, su mascota. De los muertos, el personal médico desamparado, las empresas quebradas, los trabajadores sin empleo… bien gracias.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha dado señales contradictorias durante la epidemia de Covid-19. Pues mientras a través de videos de Facebook live anuncia esporádicamente las directrices de su gobierno en torno a la emergencia de salud, en Twitter asume una actitud de publirrelacionista de personas, empresas y de obras insignia de su gobierno, como el nuevo estadio de futbol de Mazatlán y la llegada del propio equipo Mazatlán FC.

Otros mandatarios como la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich; el de Baja California, Jaime Bonilla y Enrique Alfaro, de Jalisco, utilizan las redes sociales para informar diariamente a la ciudadanía sobre la epidemia y las decisiones que están asumiendo en sus gobiernos, e incluso Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, da una video-conferencia diaria en la que periodistas pueden realizar preguntas. Quirino decidió delegar dicha responsabilidad al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, quien hasta hace unas semanas, por presión de organismos ciudadanos, modificó el formato para que también puedan interactuar periodistas a través de la plataforma Zoom.

Una revisión de la página oficial de Facebook del gobernador, permite observar que ha transmitido alrededor de 30 videos en Facebook live desde el inicio del primer caso de Covid-19 en Sinaloa, el pasado 28 de febrero, siendo el último hace alrededor de tres semanas cuando entregó ventiladores e insumos para hospitales. Después de eso ha tenido una marcada ausencia durante el inicio de la llamada “nueva normalidad”, que inició el 1 de junio, y durante la cual sólo ha dado entrevistas a algunos medios de comunicación.

En Twitter, en cambio, ha dedicado alrededor de 20 tuits en las últimas dos semanas al equipo de futbol Mazatlán FC y al estadio sede. Aun cuando desde febrero publicaba ya videos de los avances de la que, al parecer, es la obra insignia de su gobierno.

Quirino, incluso, fue el primero en dar la noticia de que el equipo se mudaba al puerto de Mazatlán, donde él es empresario hotelero y dio la bienvenida al ex futbolista Francisco Palencia a la ciudad, lo que fue interpretado por comentaristas deportivos de que Palencia fue el elegido como director técnico del club. Lo cual fue confirmado ese mismo día.

Los constantes tuits sobre el tema en plena pandemia, que se ha caracterizado por protestas de los trabajadores de salud por la falta de insumos para atender a los pacientes Covid, de comerciantes que exigen la apertura de negocios y cuando Sinaloa vive una segunda curva de contagios y otra de violencia en diversas comunidades rurales del estado y de la propia ciudad de Culiacán, le han ocasionado al gobernador diversas críticas entre usuarios de la plataforma.

El 15 de junio cuando compartió una encuesta de Futbol Picante en la que se preguntaba “¿Qué estado de México merece futbol de máximo circuito? Y Quirino opinó. “Yo digo que el de #Mazatlan #PuroSinaloa. 👊 ¿ustedes que opinan?”.

El usuario @alonso_jam lo increpó: “Yo opino que no te hagas wey y des la cara ante la ola de violencia que hay en el estado y especialmente en la sindicatura de Tepuche en Culiacán que otra vez el fin de semana fue zona de guerra. Y tú jugando al promotor de fútbol”.

Otro usuario le cuestionó. “QUIRINO PUES ERES GOBERNADOR O PROMOTOR DE FUTBOL?”.

Y @Emmanuelfuenc, lo acusó de presuntamente quitarles las becas a los atletas sinaloenses: “Nos cortaste el presupuesto de becas para los deportistas (medallistas) convencionales y paralimpicos debiendonos 3 meses de beca…. supongo que muchos de estos en plena pandemia no podrán apoyar a sus familias pero que viva el estadio verdad ?”

“Señor gobernador ¿por qué no se deja de andar con cosas superfluas y en verdad hace algo por la educación o seguridad? Déjese de cosas y póngase a trabajar, su obsesión por las redes sociales no arreglan la percepción general de falta de gobierno”, espetó @Ceboleco.

El 10 de junio publicó una foto de su perro “Pepito”, que cumplió 6 años.

“Se me pasó, el día de ayer fue cumpleaños del Pepito, 6 años bien cumplidos, que en vida perruna son como 40. Hazle cómo Pepito y #QuedateEnCasa si no tienes nada indispensable que hacer en la calle. #PuroSinaloa”.

Seis días después retuiteó un mensaje del PRI nacional, que destaca su actuación para frenar el avance de la pandemia en la entidad.

“El Gobernador de Sinaloa, @QuirinoOC, ha actuado con mucha responsabilidad para frenar el avance del #Covid_19 en la entidad y ha apoyado en todo momento a las familias sinaloenses que más lo necesitan. ¡En equipo superaremos este gran reto! #ElPartidoDeMéxico #ElPartidoDeSinaloa”, señala el partido, lo que nuevamente generó una ola de críticas entre usuarios de la plataforma.

“Vivo en un Sinaloa diferente yo o que onda? Porque estamos hasta el tope de covid y varios tuvieron que salir a las calles porque no hay apoyos para el quedate en casa… ojala mis maestros hubieran sido asi de buena gente para evaluarme en mis tiempos”, escribió un usuario.

“Por que no hay información sobre la reapertura de negocios o tiempos para reiniciar actividades, deben de informar al menos una vez cada semana, nadie contesta en protección civil ni informan en sus redes cómo hacen poco me dijeron, no hay información para esto!!”, escribió @alehmorgan.

Casi a diario el mandatario sinaloense, aficionado al futbol y beisbol, pide a la población quedarse en casa, llama a acatar las medidas de salud y comparte fotos de sus giras, banderazos, entrega de obras, retuitea los informes diarios del secretario de Salud, Efrén Encinas, así como de otros secretarios estatales, como Sergio Torres, titular de la Secretaría de Pesca, quien ha sido cuestionado por publicitar la entrega de despensas a familias necesitadas.

Pero hasta el momento en redes sociales no ha dado un posicionamiento por el creciente número de muertes por Covid-19 ni por la segunda curva de contagios o el riesgo de sobreocupación de camas para pacientes graves de Covid-19, a las que ha hecho referencia Hugo-López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal.

Lo que sí ha priorizado es la rifa de boletos para ver a JV Balvin o una competencia con el youtuber Chumel Torres para ver donde están los mejores mariscos, y a la que se sumó la banda El Recodo; o ha hecho público su insomnio, como lo hizo el pasado viernes 19 de junio cuando publicó dos pares de ojos y un signo de interrogación, para generar una andanada de preguntas sobre el significado, y en las que terminó diciendo que no podía dormir y veía una serie en Netflix.

También ha tuiteado y retuiteado videos de deportistas y figuras públicas que llaman a permanecer en casa ante la resistencia de la población a hacerlo. Lejos quedó el tuit que publicó el 2 de marzo, que a cinco días de haberse registrado el primer caso en Culiacán, celebró el fin de la pandemia. Hoy el estado rebasa los 6 mil casos y las 960 muertes.

“#FelizLunes #BuenosDiasATodos ¿Cómo les fue en febrero? Se fue el segundo mes del 2020 y parece que este año llegó con ganas, Enero y Febrero con muchas noticias, vamos a ver cómo viene Marzo. Por lo pronto el #COVID19sinaloa está controlado, no pudo con Sinaloa”.

Artículo publicado el 21 de junio de 2020 en la edición 908 del semanario Ríodoce.