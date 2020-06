Quirino Ordaz y ocho gobernadores priistas llaman a la unión nacional

Quirino Ordaz Coppel y ocho gobernadores priistas hicieron un llamado a dejar a un lado las divisiones y a buscar la unidad, para poder salir adelante frente a la pandemia de Covid-19.

En un comunicado se informó que el posicionamiento se tomó durante una reunión a la que asistieron los gobernadores José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Alejandro Murat Hinojosa, de Oaxaca; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa; Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí, y Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, y en la que también estuvo presente Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, presidente y secretaria General del PRI.

Entre los temas que se abordaron fue la seguridad, economía y salud, y como parte de ello, de las medidas que implementarán para seguir trabajando en favor de sus estados y continuar velando por las familias mexicanas.

“El dirigente nacional y los mandatarios estatales hicieron un llamado a dejar de lado las divisiones y fomentar la unidad nacional, ya que será con la suma de esfuerzos como México podrá salir adelante”.

Moreno destacó que los gobernadores del PRI siempre han brindado los mejores resultados a las familias de sus estados.

Subrayaron que habrán de ir unidos en los retos que enfrentará el partido en el 2020 y el 2021, para recuperar la confianza de la ciudadanía y continuar sirviendo a México.

El comunicado se da luego que el 15 de junio los nueve gobernadores del Partido Acción Nacional dieran a conocer el Acuerdo en Defensa de la Libertad, la Democracia y el Federalismo, en el que llaman a no permitir el regreso a una república monárquica en el país, a partir de la pandemia de Covid-19.

El documento difundido en redes sociales y que fue firmado en Dolores, Hidalgo, Cuna de la Independencia, fue leído por los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Domínguez, Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García, de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal, Yucatán.

En el desplegado, los gobernadores señalan que se vive una emergencia sanitaria y económica, que llevará a una social, por lo que llaman a evitar que en las próximas semanas surja una emergencia humanitaria de “donde emerja la violencia y la ingobernabilidad”.

“La República padece una acechanza a sus instituciones y a su democracia que no debe ser minimizada, y menos aún ignorada. México no puede desandar el camino del federalismo, de los contrapesos ni de la libertad. No hay lugar para el regreso a una suerte de república monárquica”, señalaron en el documento.