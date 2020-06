Inician investigación sobre trama oficial para anular concesión de recolección de basura en Ahome

La Sindica en Procuradora de Ahome inició desde finales de mayo una investigación sobre un presunto contubernio entre el Ayuntamiento y una empresa privada para la renovación de la concesión de la recolección de basura y su destino final, caso en el que podría ponerse en riesgo la salud pública de los habitantes del municipio.

Angelina Valenzuela Benites, dijo que al momento se han centrado en el desmonte de una superficie de un predio en la sierra de Barobampo, al norponiente de Los Mochis, entre las sindicaturas de San Miguel Zapotitlán y Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), justo a un costado en donde la actual empresa, Promotora Ambiental La Laguna (PASA) construyó un relleno sanitario, que tiene años funcionando, y en la deliberada retención de pagos de marzo, abril y mayo del 2020.

En la primera fase de la investigación, el 27 de mayo del 200 con el oficio 180/2020, José Carlos Grandío Navarro, Director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Ahome respondió que no hay expediente ni permisos otorgados para el desmonte del predio.

“Evidentemente, el lugar está desmontado, y al no haber autorización municipal se comente infracción a reglamentos”, dijo Valenzuela Benites.

Dijo que otro caso es determinar si el lugar es una reserva municipal, que de ser cierta se estaría en un acto de mala fe.

Al momento, dijo, no hay informe de la tesorera que justifique el retraso en los pagos.

Valenzuela Benítes afirmó que el caso inició por una queja o petición de información de PASA que solicitaba conocer la causa por la que los pagos se le han retenido.

De resultar cierta la hipótesis de que el Ayuntamiento actual maniobra para cambiar de empresa recolectora de basura vía fast track , similar al caso de las ambulancias, se estaría poniendo en riesgo la salud pública de los habitantes de Ahome porque no se conoce nada de la empresa nueva, que incumplió con los acuerdos iniciales.

“Un relleno sanitario no se construye de la noche a la mañana. Carecer de ello nos traería problemas graves porque la basura contaminaría ríos, arroyos y los acuíferos; la basura taponaría los drenajes y las aguas negras aflorarían. Estamos en u riesgo sanitario, es evidente”, dijo.