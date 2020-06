Amenazan precaristas con manifestarse en casa de “Billy” Chapman en Ahome por desatención

Líderes de movimientos sociales emergentes criticaron este lunes al alcalde por esconderse en su casa, rodear los conflictos sociales y rehuir a su solución, agravándolos.

Herminio Balderrama, líder pesquero de Topolobampo, Juan Soltero Sánchez, representante de la Central Unitaria de Vivienda, Roberto Galicia, líder de comerciantes en el mercado Zona 030, Caín Sebastian Castillo Villanueva, representante del movimiento contra gasolinazos, Inocencio Núñez, ex trabajador del volante despedido y Juan Adiel Calzada, líder cooperativista pesquero, afirmaron que el gobierno municipal, en especial el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno se oculta de los ciudadanos y no resuelve las demandas más apremiantes de despensas, materiales de construcción, subsidios a labores productivas, y por el contrario encarece los servicios municipales como los fúnebres que pasaron de mil 800 pesos a cuatro mil 800 pesos las tumbas en los panteones.

Todos coincidieron en que al municipio es la primera autoridad en enfocarse a resolver los problemas en el municipio, pero en Los Mochis no existe alcalde porque utiliza el palacio municipal como su zona de campo, y su casa para desahogar asuntos oficiales.

“Si sigue así, deberemos tomarle su casa para que despache”.

Ante la amenaza, el secretario de la comuna, Juan Francisco Fierro Gaxiola atendió a los líderes y se comprometió a tramitar un acercamiento con el presidente municipal para resolver las exigencias de los grupos sociales. “Nosotros gobernamos con el pueblo y atendemos sus peticiones”, dijo.